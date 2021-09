Marques de mode appartenant à Latinx qui devraient être sur votre radar

in

Chaque mois de septembre, le Mois du patrimoine hispanique – ou le Mois du patrimoine Latinx, comme on l’appelle ces dernières années – entre en vigueur. C’est le moment de célébrer la communauté Latinx (pendant les vacances d’un mois et au-delà) de diverses manières, notamment à travers la mode et la beauté.

Des accessoires uniques aux pièces de vêtements artistiques qui feront certainement une déclaration, il existe de nombreuses façons de montrer votre soutien aux marques de mode appartenant à Latinx, grandes et petites.

Donc, que votre garde-robe soit déjà remplie de bijoux classiques, de robes qui me ressemblent et de chaussures éblouissantes des fondateurs de la mode Latinx, nous vous donnons une autre raison d’ajouter quelques modèles plus fabuleux à votre gamme.

Des imprimés uniques de Valfré aux sacs à main El Cholo’s Kid à la fois pratiques et élégants en passant par les chapeaux marquants de Yo Soy Afro Latina, il y a un peu de tout pour tout le monde.