Marques de mode qui ont signé un accord international – WWD

L’attention reste concentrée sur le nouvel accord sur la sécurité au travail du Bangladesh alors que les marques de mode et les géants de la vente au détail se précipitent pour révéler leur soutien d’ici le 1er septembre.

Au moment de la publication, 80 signataires ont adhéré à l’Accord international pour la santé et la sécurité dans l’industrie du textile et de l’habillement – l’accord successeur de l’accord historique du Bangladesh sur la sécurité incendie des bâtiments qui a été adopté en 2013 à la suite de la catastrophe du Rana Plaza.

Parmi les signataires figurent American Eagle Outfitters Inc., PVH Corp., Zalando, Otto Group, Fast Retailing Co. Ltd., John Lewis, Tchibo et Marks & Spencer.

« Le nouvel accord est non seulement une étape importante vers le renforcement des droits des employés, mais aussi vers la préservation des progrès déjà réalisés dans le domaine de la sécurité des bâtiments et des incendies », a commenté Tobias Wollermann, vice-président de la responsabilité d’entreprise du groupe Otto. « À cet égard, nous sommes ravis que toutes les parties prenantes impliquées se soient mises d’accord sur cet objectif et encourageons d’autres entreprises à nous rejoindre et à signer le nouvel accord international.

Nanda Bergstein, directrice de la responsabilité d’entreprise de la chaîne allemande de café et de vente au détail Tchibo, a fait écho à cela en déclarant : « Nous espérons que cet élan nous permettra de prendre de nouvelles mesures contraignantes et de nous concentrer sur une action commune sur le terrain. Des salaires décents doivent être atteints. Le climat a besoin de protection, ainsi que la biodiversité de cette planète. Ensemble, nous pouvons créer le changement. Les 10 dernières années de l’Accord du Bangladesh prouvent ce point et nous espérons que la nouvelle structure au Bangladesh poursuivra le bon travail. »

Alors que les marques peuvent signer l’Accord international à tout moment, une bonne faveur peut être de plus en plus accordée à l’ensemble inaugural – quelque chose recherché à l’ère de la transparence des médias sociaux et de l’activisme en faveur du développement durable.

La semaine dernière, H&M, Inditex, Bestseller et C&A ont été parmi les premiers signataires de l’Accord international. L’objectif de l’accord est d’étendre la couverture en matière de santé et de sécurité des travailleurs d’usine au Bangladesh – et au-delà, à d’autres pays d’approvisionnement à haut risque dans les régions d’Asie du Sud.

Alors que l’accord a pris de l’ampleur alors qu’il semble correspondre aux quelque 200 signataires de l’accord précédent, la plus grande association commerciale du Bangladesh – la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, ou BGMEA – a réfuté son efficacité. Dans un communiqué publié dimanche, la BGMEA a déclaré que l’accord international « »[would] n’ont aucune portée d’être mis en œuvre et [RMG Sustainability Council, Bangladesh’s licensed sector entity] ne fonctionnerait pas au-delà de son mandat.

« L’Accord international est exécutoire entre les marques et les syndicats au niveau mondial car il est de nature contraignante. La déclaration de la BGMEA ne change rien à cela », a affirmé Ayesha Barenblat, fondatrice de Remake, une organisation à but non lucratif axée sur les droits de l’homme qui a défendu l’arrivée de l’Accord international.