Marquez 54 crayons à lèvres pour seulement 25 $ sur Amazon

Un client a partagé : « Je suis un artiste professionnel qui utilise des produits haut de gamme tels que Mac, Nars, Chanel, etc. Ces crayons à lèvres sont incroyables ! Comparable au NYX, un peu similaire au Mac. Le produit lui-même est très opaque, lisse, et reste en place. Après avoir fait des tests d’échantillons sur ma main et mes lèvres, le produit ne s’est pas détaché, ce qui est le meilleur. OUI IL Y A 54 CRAYONS À LÈVRES! «

Un autre acheteur s’est exclamé : « Honnêtement, je ne m’attendais PAS à ce qu’ils soient aussi bons… Je pensais que ce serait une sorte de » obtenez ce que vous payez « . Oh, comme j’avais tort. Ce sont quelques-uns des meilleurs crayons à lèvres J’ai déjà utilisé, sur l’une des photos, trois échantillons où je les ai comparés aux crayons à lèvres Kylie et NYX et ceux-ci et ceux de Kylie ont une consistance presque identique. Ils se sont déroulés facilement et en douceur, la pigmentation est excellente. «

« J’hésitais à les acheter, car généralement le maquillage bon marché en vrac n’est pas de bonne qualité. J’avais tort! Ce sont des qualités INCROYABLES. Ce qui est encore plus étonnant, c’est que chaque nuance est distincte. Sur les photos, vous ne remarquerez peut-être pas les différences subtiles, mais en personne, vous pouvez voir que chaque nuance est unique …. La texture est également divine. Ils sont beurrés, lisses et crémeux. Comme l’a dit un autre critique, ils me rappellent les crayons à lèvres de la marque NYX. Ce sont une qualité incroyable. Je possède du maquillage de nombreuses marques Sephora haut de gamme telles que Too Faced, Stila et Anastasia Beverly Hills, et je connais un produit de maquillage de qualité quand je le vois « , a écrit un client.

Quelqu’un a partagé : » Que puis-je dire ? Ces crayons sont INCROYABLES !!! La qualité et le pigment sont excellents. Je les ai achetés pour moi-même mais j’ai fini par les donner à ma mère parce que je les lui ai montrés. J’ai dû commander un autre ensemble pour moi !!! Je n’aurai plus jamais besoin d’acheter un crayon MAC … Achetez-les. Vous ne le regretterez pas !! «

« Si vous lisez ce commentaire, ACHETEZ-LES MAINTENANT !!!!! Omg il y en a tellement et tellement de couleurs et de nuances différentes. Sans parler de leur crémeux et de leur douceur ! Ils glissent comme du beurre ! J’en ai eu des expériences horribles avec les doublures et je suis juste étonné de la qualité, de la quantité et du prix ! Wow », a insisté un acheteur d’Amazon.