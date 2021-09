Marquez, à la reconquête d’Austin

30/09/2021

Act à 14:10 CEST

Après 12 grands prix sur le continent européen, le Championnat du Monde MotoGP traverse l’Atlantique pour s’installer ce week-end à Austin : une destination qui n’a pas été visitée depuis deux ans en raison de la pandémie et qui est traditionnellement la plus propice aux Marc Marquez (Repsol Honda).

Márquez pourra-t-il regagner son trône au Texas ?

Celui de Cervera entretient une relation privilégiée avec le circuit texan, dans lequel il compte 6 victoires en 7 participations, dont son premier triomphe dans la catégorie reine du MotoGP. Il l’a atteint lors de sa deuxième course sur la Honda RC213V, en 2013, devenant ainsi le plus jeune vainqueur de la cylindrée maximale. Dans la dernière édition contestée À Austin, en 2019, la séquence a été tordue lorsque Marc a subi une chute alors qu’il menait. Ce serait la seule fois cette saison, son dernier titre, qu’il n’a pas terminé dans les deux premiers.

Ainsi, Marc veut enlever l’épine et retrouver le chemin du succès en COTA. Il a un point encourageant en sa faveur : même s’il n’est pas encore à 100 % de ses capacités physiques, il vient de terminer quatrième à Misano et les deux précédentes courses disputées sur des circuits « dans le sens inverse des aiguilles d’une montre » se sont chacune soldées par des podiums. Au Sachsenring, l’octuple Champion du Monde a remporté ce qui est à ce jour sa seule victoire de la saison.

“Je veux vraiment voyager à Austin et, en plus, nous y sommes arrivés après deux bonnes courses, à Aragon et à Misano. C’est une piste que j’aime et dans le passé nous avons très bien fait, mais cette année c’est un peu différent avec notre situation actuelle. Comme toujours, il sera important de travailler pendant le week-end et de voir où nous en sommes le dimanche matin. Quoi qu’il en soit, ce sera super de revenir car c’est une course que j’apprécie toujours beaucoup, “, a déclaré Marc dans la déclaration précédente. de Repsol Honda.

Bagnaia-Quartararo : le duel pour le titre

A son retour en Coupe du monde après son grave accident à Jerez 2020, Márquez n’est pas encore revenu à son ancien moi, alourdi par ses problèmes de bras. Il occupe actuellement la 9e position au général. Sauf surprise, le titre se décidera entre Fabio Quartararo (Yamaha) et Pecco Bagnaia (Ducati), puisque le champion actuel, Joan Mir (Suzuki), s’est essoufflé après le dernier tour à Misano, terminant en sixième position. Au lieu de cela, l’Italien s’est montré plus ferme, avec deux victoires consécutives qui ont permis à Quartararo de couper 22 points à Silverstone et en a désormais 48. Sur le papier, Austin est une piste qui devrait plutôt bien convenir au GP21, compte tenu de sa longue ligne droite, bien que Yamaha en accumule plus. podiums là-bas que Ducati. Cependant, cette année, nous avons vu qu’ils peuvent être compétitifs sur n’importe quelle piste.

Derrière Mir, qui compte 67 points de retard sur le leader, apparaît dans le général Jean zarco (Pramac), qui après sa récente intervention chirurgicale pour résoudre le syndrome des loges espère retrouver sa meilleure version.

Austin sera également une date spéciale pour Alex Rins (Suzuki), qui a remporté la dernière course au Texas et arrive ici après s’être présenté pour la première fois en tant que paternité.