Márquez affirme avoir “l’envie de parler peu et de beaucoup rouler”

09/09/2021

Le à 17:29 CEST

.

Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V) arrive sur l’un de ses circuits préférés, Motorland Alcañiz, avec presque toutes les courbes à gauche, avec “l’envie de parler peu et de rouler beaucoup”.

“Je me sens bien, j’ai envie de faire de la moto”, a-t-il déclaré. Marc Marquez. “La phrase serait de vouloir parler un peu et rouler beaucoup, je veux monter sur le vélo sur un circuit que j’aime, qui s’est toujours adapté à mon style de pilotage car ce sont tous des virages à gauche, bien que des attentes ils ne peuvent pas être les mêmes que les autres années. »

“Il faut attendre un peu, aller voir ce qui se passe, voir comment on est pendant le week-end et je suis convaincu que lors des premiers essais libres ça se passera bien parce que je me sens frais, et puis il faudra voir comment je m’épuise pendant le week-end, mais Je suis heureux d’arriver à Alcañiz, même si c’est dans un moment difficile car je viens de deux courses dans lesquelles je me suis senti bien mais les résultats ne sont pas sortis et ce qu’il faudra voir s’ils peuvent sortir ici », a souligné le pilote Repsol Honda.

Marc Marquez a rappelé plusieurs éléments de la conversation qu’il a eue avec l’Australien Mick Doohan, quintuple champion du monde, en commentant : ne comprends rien et il m’a parlé de trois facteurs “.

Et il a énuméré: “le premier est le facteur temps, que nous n’avons pas, et qu’il en avait besoin pour adapter et réadapter le vélo à son style, car si vous vous souvenez, il a mis le frein arrière sur son pouce et d’autres choses dont il avait besoin pour sa jambe ; puis le facteur d’erreurs inexplicables, qu’il ne savait pas comment trouver la solution et qu’ils étaient simplement que le corps avait une position différente sur la moto et que vous vous faisiez confiance, et au lieu de cela vous n’étiez pas bien positionné dessus, et c’est quelque chose qui m’arrive le week-end.”

“Et puis il m’a dit que il était important de gérer l’attente Puisqu’il faut être réaliste pour le moment où l’on se trouve et il faut se donner du temps dans la limite du possible, car le temps est ce qui est le plus pressant, le mot est patience, c’est important, car j’aimerais être à cent pour cent maintenant et oui, je vais bien faire de la moto et aller bien, mais logiquement j’ai encore besoin d’atteindre mon objectif, qui est d’être le même qu’avant.”

Quant à l’actuel leader mondial, le Français Fabio Quartararo Il était sincère en précisant qu’il n’est pas curieux d’une confrontation directe : « Je le vois de loin, quand je le vois de près alors je ressentirai une certaine curiosité, mais à première vue il a acquis de l’expérience, il a acquis de l’expérience à la au niveau de la gestion de course et au niveau de la gestion des dépassements est plus agressive. »

Et il a précisé, en tout cas qu'”il -Quartararo- avait déjà beaucoup de vitesse et a la même, ce n’est pas qu’il s’est amélioré ou empiré, il a la même, mais il a gagné en expérience et ça se voit dans les premiers tours, dans le placement, dans les dépassements, ce qui est maintenant mieux, évidemment avec plus d’expérience dans la catégorie il y a des situations que vous savez mieux contrôler et j’espère que je pourrai, cette année je ne sais pas, mais j’espère l’année prochaine Je peux me battre avec lui », a-t-il insisté à huit reprises. Champion du monde Repsol Honda.