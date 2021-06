Márquez cherche un grand coup

18/06/2021 à 20h10 CEST

On le savait, on le sentait, on le craignait. Marc Marquez (Honda) était à la hauteur pour le Grand Prix d’Allemagne, qui se déroule ce week-end sur le circuit du Sanchsenring où le champion de Cervera (Lleida) a remporté les 10 dernières années où il y a couru, de 2010 à 2019, en 125cc à MotoGP . C’est son tracé préféré, c’est un circuit avec beaucoup de virages à gauche, le sien, et il est trop pressé de donner un coup d’effet comme il l’a montré (à moitié, il a réservé dans le deuxième essai du jour) dans le premier séance de demain, il menait confortablement. Alors, MM93 Il a laissé le temps aux autres et il a continué à préparer, avec des pneus usés, la course de dimanche, où il veut briller.

De plus, sa marque de casques, Shoei, a préparé un casque «rétro» pour le Grand Prix des Pays-Bas de la semaine prochaine, à la «cathédrale» d’Assen, et Marquez a demandé de le présenter en avant-première ce week-end au Sachsenring. Vous voyez, quelque chose se passe. Lorsqu’on lui a demandé s’il jouait au poker, cachant ses cartes, bluffant, ne se risquant pas dans la deuxième séance de la journée à la recherche de la pole, Marquez Il a dit, avec le plus grand de ses sourires, enfin, avec son sourire habituel, que « je ne vais pas bluffer, mais je ne me sentais pas énergique pour trouver le meilleur temps dans la deuxième séance et j’ai préféré continuer avec le plan que nous avions dressé pour préparer le vélo pour dimanche. C’était ça & rdquor;.

S’il y a des journalistes qui pensent que Marquez Il sauve quelque chose, imaginez ce que ses coéquipiers sur la grille vont penser qu’hier, jeudi, en arrivant au Sachsenring, ils ont dit, par la bouche des meilleurs – les deux leaders du Championnat du Monde (Fabio Quartararo Oui Jean zarco) et le champion, Joan Mir — qui l’a vu gagner ou, à tout le moins, atteindre son premier podium après sa terrible blessure. “Je vais bien, oui, je dois encore mettre mon bras, mon coude et mon épaule droits davantage, car je le vois trop haut sur certaines lignes mais, oui, je sens qu’ici, mon vélo et moi essayons de faire une bonne course & rdquor; .

A la fin du premier jour avec les anglais John McPhee (Mot3, Honda, 1.26.739 minutes), l’Australien Remy Gardner (Moto2, Kalex, 1.24.197) et le Portugais Miguel Oliveira (MotoGP, KTM, 1.20.690) en tête des trois grilles, Marquez s’est endormi avec le meilleur de ses sourires tandis que le vétéran italien Valentino Rossi (Yamaha) était dans l’avant-dernière position du jour.