Marquez des doudounes, des bombers, des vestes en sherpa et plus jusqu’à 70 % de rabais

Il est officiellement temps de sortir vos vestes d’hibernation !

Les mots ne peuvent exprimer à quel point nous sommes excités d’enfiler enfin notre bombardier, notre sherpa et nos doudounes et de ressembler à une guimauve ambulante ou à un abominable bonhomme de neige lors de nos courses de café du matin. Bien qu’une bonne partie de notre garde-robe soit déjà remplie de manteaux prêts pour l’hiver, nous aimons nous offrir un nouveau style ou deux chaque année.

Dans le but de garder notre compte d’épargne là où nous le voulons pour les prochains achats des Fêtes, nous avons parcouru le Web pour trouver des offres sur les vestes les plus en vogue de cette saison. Parmi nos découvertes, nous avons trouvé des vestes doublées de sherpa Levi’s à plus de 45% de réduction, 100 $ d’économies sur les blousons aviateurs, ainsi que des vestes en cuir matelassées à plus de 70% de réduction et plus d’offres folles.

Pour le reste des options économiques que nous avons trouvées dans notre quête de la veste d’hiver parfaite, faites défiler ci-dessous !