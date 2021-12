Marquez des points cadeaux avec les choix de vacances de la joueuse WNBA Breanna Stewart

Nous avons interviewé Breanna Stewart parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés proviennent de sa propre gamme de produits ou d’une marque pour laquelle elle est payée. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Lorsque vous tirez pour les meilleurs cadeaux, il y a de fortes chances que vous marquiez des points !

Alors que beaucoup savent breanna stewart en tant que l’une des plus grandes joueuses de l’histoire du basket-ball, ses conseils de vacances méritent également des trophées.

« Ce n’est pas une question de taille, de quantité ou de prix », a expliqué l’ambassadeur PUMA à E! Nouvelles. « Vous devriez donner d’un endroit d’amour et de prévenance ! »

Son guide de cadeaux de vacances pour E! Les lecteurs de nouvelles présentent ces sentiments alors qu’elle recommande des baskets confortables, des livres à lire absolument et le cadeau parfait pour les nouvelles mamans comme elle.

« Ce que je préfère dans la célébration des vacances, c’est de passer du temps avec les gens que j’aime le plus », a-t-elle partagé. « J’ai hâte de créer de nouveaux souvenirs et de nouvelles traditions familiales avec ma femme et ma fille cette année ! »