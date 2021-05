“Márquez est né champion et le sera toujours”

17/05/2021 à 15:03 CEST

Alberto Puig, Le manager de l’équipe Repsol Honda, est revenu sur les circuits le week-end dernier après plusieurs semaines d’absence en raison de problèmes de santé. Dans le paddock du Mans, théâtre de l’accident le plus grave de sa carrière sportive, il a assisté à un grand prix fou, avec pluie, vent, changement de moto et double chute pour Marc Márquez alors qu’il était en tête.

«La conclusion de la course de ce dimanche est que lorsque vous êtes né champion, vous serez toujours un champion. Marc a vu la possibilité de gagner au Mans et même dans sa condition physique actuelle, il a essayé & rdquor;, Expliquer Puig dans votre résumé d’après-course habituel sur le site Web de votre équipe.

“Marc menait la course, il a eu une chute, puis il est revenu à la conduite et a de nouveau été le pilote le plus rapide sur la piste. C’est dommage qu’il ait encore chuté, mais son esprit et la volonté qu’il a à l’intérieur sont incroyables. Évidemment, nous le sommes.” pas content du résultat final, mais nous sommes heureux de voir Marc nous montrer sa vraie personnalité, il ne s’est pas perdu après tous ces mois difficiles », estime-t-il Puig.

Dans le cas de Pol Espargaro, souligne qu ‘”il a eu un problème en début de course et a été contraint de revenir de plus en arrière; sans ce problème, il aurait été plus rapide. Même ainsi, sa huitième position n’est pas mal, mais nous en voulons toujours plus. “

“En général, nous ne pouvons pas être satisfaits des résultats de Honda HRC en France, mais Álex Márquez et Takaaki Nakagami se sont battus pour le podium et ont terminé la course”.

Quels sont les points positifs et négatifs après la course?

«Le point négatif est que Marc a subi deux chutes et le positif est de voir l’esprit de cet homme. Ce qui vous définit vraiment, c’est votre esprit. Après tous ces mois, il n’a jamais abandonné. On a pu voir au Mans qu’il a vu qu’il avait une chance de victoire, même si dans ces circonstances c’était difficile à la fin. Il veut gagner et tôt ou tard cela arrivera. Il n’est pas prêt d’un point de vue physique pour le moment, mais l’équipe Repsol Honda le sait et attend qu’il soit à nouveau prêt. Marc aura probablement besoin de plus de temps et nous attendons ici.

Comment la course a-t-elle été vécue depuis la voie des stands?

«C’était très excitant de voir Marc mener à nouveau une course et ensuite, après sa chute, de regarder ses chronos et de le voir combler l’écart alors qu’il était loin. En ce qui concerne le reste des pilotes Honda HRC, je pense qu’ils ont perdu du temps au début et se sont battus dans le groupe du milieu. Depuis le milieu de la course et jusqu’à la fin, ils ont essayé de survivre, mais au final, Bagnaia a été plus rapide qu’eux.

D’autres commentaires, en plus des déclarations officielles?

«Nous sommes actuellement confrontés à des problèmes, comme nous l’avons dit à Jerez, et nous ne les cachons pas. Nous devons améliorer le RC213V, nous devons. Les circonstances de Marc sont uniques car il est toujours blessé et non à 100%. Votre objectif est de reprendre progressivement vos forces. Mais d’un autre côté, nous devons améliorer la moto et c’est ce que les ingénieurs essaient de faire et ils connaissent la date limite pour cela. Les deux prochaines courses (Mugello et Barcelone) sont deux pistes très exigeantes, notamment Mugello, et nous devons trouver une machine très équilibrée. Voyons si nous pouvons trouver des solutions, tendre la main et faire de notre mieux.