Márquez franchit une nouvelle étape, malgré le résultat

16/08/2021 à 10h40 CEST

Blanchiment d’Arnau

Marc Marquez (Repsol Honda) a montré qu’elle avait franchi une nouvelle étape dans sa progression, apparemment dans le Grand Prix d’Autriche de MotoGP qui s’est joué dimanche dans le Circuit Red Bull de Spielberg, malgré avoir terminé en quinzième position.

Le pilote catalan a décidé de changer de moto, comme beaucoup de ses rivaux dans la lutte pour la victoire, mais dès qu’il est sorti en piste, il a commis une erreur à son tour qui l’a fait rouler au sol, bien que, tout honneur, il a attrapé son vélo avec force pour qu’il ne lui échappe pas, il l’a démarré et a franchi la ligne d’arrivée quinzième, ce qui n’était sûrement pas le résultat qu’il attendait lui-même.

Et il en est ainsi parce que jusqu’à ce moment le pilote de Repsol Honda Il affronte les meilleurs de la catégorie et sur asphalte sec, dès l’extinction du feu.

Márquez a pris un bon départ dans lequel il a récupéré plusieurs positions à partir de la septième qu’il occupait dans la formation de départ pour se placer derrière l’Italien Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati) et l’espagnol Jorge Martin (Ducati), dans ce qui semblait être une vitrine du potentiel de la Ducati que plus tard il n’en fut pas ainsi.

À partir de ce moment, le Marc Márquez le plus similaire à celui avant la grave blessure à l’humérus survenue à Jerez 2020 a pu être vu presque à tout moment, alors qu’il attaquait ses rivaux et se défendait de leurs attaques et seulement de la chute, après la stratégie qui il a proposé pour la fin de la course et qui a été suivi par presque tous les rivaux qui étaient à côté de lui, l’a empêché d’obtenir un résultat plus brillant.

Ce n’était pas une piste appropriée pour la Repsol Honda, mais Marc Márquez a su être là et se défendre efficacement contre les attaques de ses rivaux, récupérant beaucoup de ses sensations précédentes même si le résultat ne l’a pas accompagné, donc ce sera intéressant pour voir ce qui se passe en quinze jours à Silverstone (Grande-Bretagne).

Le leader mondial, le français Fabio Quartararo (Yamaha) n’a pas risqué plus que strictement nécessaire quand il a commencé à pleuvoir, mais il s’est défendu contre ses rivaux dans des conditions sèches et a finalement reçu la récompense la plus profitable pour ses intérêts, car malgré sa septième place, il a augmenté son avantage dans le provisoire. classement de la coupe du monde.

Quartararo a atteint la deuxième course autrichienne avec 40 points d’avance sur les Français Jean zarco (Ducati), mais en ne marquant pas pour une chute, ils l’ont tellement battu Bagnaïa Quoi Joan Mir (Suzuki) au tableau des points, à égalité à 134 et avec 47 de moins que les Français (181).

L’Australien n’a pas eu la même chance Rémy jardinier (Kalex) dans Moto2, qui a perdu de nombreux points d’avantage avec lesquels il est arrivé en Autriche, depuis la septième position qu’il a obtenue, ainsi que la quatrième victoire de son coéquipier Raul Fernández il les laisse dans une marge étroite de 19 points entre les deux.

Le chef de Moto3, l’Espagnol Pedro Acosta (KTM), même si dans son cas l’avantage de 41 points avec lequel il quitte encore l’Autriche lui permet d’avoir une certaine tranquillité malgré la quatrième place qu’il occupait dans le Red Bull de Spielberg, alors que son rival le plus direct, également espagnol Sergio García Dols (Gasgas) gagnait brillamment la course.