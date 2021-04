Márquez, les larmes aux yeux à son arrivée à la loge

18/04/2021

Nil Banos

Marc Márquez fait un exploit de plus. Après n’avoir pas fait plus de six tours consécutifs jusqu’à présent ce week-end, dans la course, il a enduré chacun des 25 tours prévus. Ça s’est très bien passé, mais au fil des tours, c’était moins. La fatigue, et sûrement aussi la douleur, faisaient des ravages sur le corps de Cervera.

Le plus méritant des applaudissements! 👏👏👏 7e au retour de @ marcmarquez93! Scènes vraiment héroïques 💪 # PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/SJYqGoYEbQ – MotoGP ™ 🏁 (@MotoGP) 18 avril 2021

Finale septième place et premiers points de la saison pour le «93» du Repsol Honda Team. À l’arrivée à la boîte, vous pouvez voir des images qui ne sont pas habituelles en lui. À Marc Márquez Des larmes lui montèrent aux yeux après avoir enlevé son casque. Des larmes de joie, de surmonter et d’endurer la douleur et la fatigue de ce premier test difficile de l’année pour lui alors qu’il est dans la dernière ligne droite de la rééducation d’une blessure qui l’a éloigné des pistes et du MotoGP World à neuf mois. Championnat.