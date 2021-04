«Marquez? Ma mentalité ne change pas car il y a un pilote de plus sur la piste “

15/04/2021 à 10h46 CEST

Avant de débuter le Grand Prix du Portugal, le pilote Estrella Galicia 0,0 et actuel champion du monde MotoGP Joan Mir a partagé ses impressions du début de saison avec la presse locale. Le pilote de l’équipe Suzuki Ecstar a évoqué ses principaux rivaux à battre lors de la troisième manche du championnat du monde sur le circuit international de l’Algarve ce week-end, ainsi que le retour de Marc Marquez à la compétition.

Sixième du classement provisoire, avec 22 points, après le double rendez-vous d’ouverture au Qatar, Mir affrontez un nouveau défi sur la spectaculaire piste de Portimao. “J’arrive avec beaucoup d’envie, je veux bien faire et encore plus après n’avoir pas terminé la course l’année dernière, donc cette année j’aimerais obtenir un bon résultat”, a-t-il commenté.

Concernant le retour de Márquez, il a précisé que “On sait que cette piste est favorable à sa moto, mais ma mentalité ne change pas car il y a un pilote de plus sur la piste. Cette année, il roulera sûrement très vite ici, je le ferais aime se battre pour gagner, je pense que maintenant les circonstances sont complètement différentes. Je veux vraiment continuer à apprendre. Nous verrons comment ça se passe. Je suis sûr que Miguel Oliveira sera fort. Ici, il se sent chez lui et va très vite ” , il appréciait.

“Nous devons continuer à faire évoluer le vélo. Nous ne pouvons pas dormir. Nous devons travailler pour améliorer mes sensations avec le vélo, améliorer la vitesse. Disons que l’équilibre est bon, mais nous devons nous améliorer un peu dans tous les domaines”, a déclaré Mir. Sur les «devoirs» de sa Suzuki d’améliorer la GSX RR, qui «reste de toute façon une moto très équilibrée».

Lors de son incident au Qatar avec Jack Miller, qui l’a frappé dans la ligne droite, Mir a indiqué que «cette manœuvre était en dehors des limites de la légalité. Et de mon point de vue, elle devrait être sanctionnée, mais je respecte ce que la Direction de Course a décidé et j’espère et souhaite seulement que cela n’arrive à personne d’autre et que il n’y a plus de touches de ceux-ci. “