Márquez, Mir et l’héritage 500cc au Mans

12/05/2021

Activé à 14 h 19 CEST

Service spécial

Les pilotes Estrella Galicia 0,0, Joan Mir (Suzuki Ecstar), Marc Márquez (Repsol Honda Team), Álex Rins (Suzuki Ecstar) et Álex Márquez (LCR Honda Castrol) sont de retour en piste le week-end prochain pour le Grand Prix de France sur le circuit Bugatti Le Mans, cinquième manche de la saison du Championnat du Monde MotoGP 2021.

Le Grand Prix de France de 500cc et de MotoGP est disputé depuis 1951 sur 8 circuits différents: Albi, Rouen, Reims, Clermont Ferrand, Le Mans, Paul Ricard, Nogaro et Magny Cours.

La disposition Bugatti Le Mans a accueilli pour la première fois la catégorie reine du championnat du monde en 1969 et depuis lors, il l’a fait 33 fois en Grand Prix de France et une seule fois, en 1991, en Grand Prix Vitesse Du Mans, remplaçant le Grand Prix du Brésil à l’époque.

Depuis le début de l’ère du MotoGP en 2002, les pilotes espagnols ont remporté 12 victoires au Mans. Parmi ceux qui sont encore actifs, les trois victoires de Marc Márquez (Repsol Honda Team) en 2014, 2018 et 2019 se démarquent.

Les premiers essais libres MotoGP débuteront vendredi prochain à 9h55, la course étant prévue dimanche à 14h00.

Joan Mir4e du championnat du monde avec 49 points

Le champion du titre MotoGP a obtenu lors de la dernière course à Jerez une 5ème position précieuse qui lui a valu la quatrième place du championnat provisoire, à seulement 17 points du premier classé. L’année dernière au Mans, il n’a pas obtenu un très bon résultat sous la pluie, mais il a fait une course en nette reprise qui l’a fait passer de l’avant-dernière à la onzième position finale.

Mir cherchera à répéter les exploits de Chris Vermeulen, qui en 2007 a donné à Suzuki sa première victoire en MotoGP au Mans, ou de Kevin Schwantz, qui dans les années 1990 a remporté deux fois avec la Suzuki RGV500 à moteur deux temps.

Statistiques de Joan Mir au Mans

Premier GP: 2016 (Moto3 – KTM)

Premier podium: 2017 (Moto3 – Honda)

Première victoire: 2017 (Moto3 – Honda)

Victoires: 1

Podiums: 2 (Moto3 et Moto2)

Positions des pôles: –

«Kevin Schwantz a remporté deux belles victoires au Mans en 1990 et 1991 sur le RGV 500 à deux temps. Kevin est l’une de mes idoles et, bien que je ne sois pas encore né, j’ai vu des vidéos de lui et sa conduite était spectaculaire. J’aurais aimé tester ces vélos, sans aucun doute, mais l’évolution nous a amenés à la situation actuelle où les vélos ont plus d’aide, mais sont beaucoup plus rapides et plus efficaces. Chaque époque est différente et elles sont toutes bonnes. Il n’y a pas de meilleurs ou de pires moments, juste différents.

Marc Márquez15e du championnat du monde avec 16 points

Marc Márquez arrive au Mans après avoir terminé 9e il y a deux semaines à Jerez; la deuxième course du pilote après sa longue convalescence. Cette progression l’a amené à réduire sa distance avec le vainqueur par rapport à sa première course il y a à peine un mois au Portugal. Le pilote Repsol Honda n’a pas pu concourir au Mans l’année dernière, bien que lors de sa précédente participation en 2019, il ait remporté la pole position et la victoire. Marc Márquez a donné son avis sur le test de l’une des légendaires 500, où au Mans précisément un autre grand pilote Honda, Mick Doohan, a remporté la victoire en 1994 et 1995.

Statistiques de Marc Márquez au Mans

Premier GP: 2008 (125 – KTM)

Premier podium: 2010 (125 – Derby)

Première victoire: 2011 (Moto2 – Suter)

Victoires: 4 (Moto2 et MotoGP)

Podiums: 6 (125, Moto2 et MotoGP)

Pôles: 6 (125, Moto2 et MotoGP)

«Conduire une Honda NSR 500, par exemple celle de Doohan ou de Crivillé, serait très difficile au début. Ce serait très physique; Tous les pilotes de l’ère contemporaine ont déjà grandi avec l’électronique, ce qui aide, mais rend aussi les choses difficiles selon les cas. Mais ce serait bien de faire une course de type «old school» avec des motos plus anciennes parce que le fan l’aimerait sûrement. Le Mans est traditionnellement un circuit où il y a beaucoup de freinage et où il faut être très attentif à la météo, car il peut pleuvoir dans n’importe quelle séance d’essais. Pour aller vite, vous pouvez faire la différence dans toute la partie de la fin de la ligne droite et toute la partie avant la ligne d’arrivée.