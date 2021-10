Márquez prouve qu’il est toujours le “shérif” d’Austin

10/01/2021 à 23:27 CEST

Il n’a peut-être pas raison du tout, eh bien, il n’a vraiment pas, non, son bras droit et son épaule droite lui font toujours mal et il n’a même pas une bonne Honda, encore à une certaine distance de la puissante Ducati et de la conduite Yamaha, mais Marc Márquez (Honda) a encore une fois démontré aujourd’hui, lors des deux premières séances d’entraînement du Grand Prix des Amériques, qui se déroule sur le circuit cahoteux et accidenté d’Austin (Texas, USA), qu’il est le coureur le plus rapide dans les deux (2.15.872 minutes) le matin, aussi sec, l’après-midi (2.04.164) toujours devant l’Australien Jack Miller (Ducati) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader de la Coupe du monde et, presque certainement, futur champion du monde.

MM93, qui reconnu être à l’aise sur la moto Bien qu’il ait encore de la marge pour s’améliorer, il a remporté six courses consécutives, de 2013 à 2018, partant toutes les six fois de la pole position et, non seulement cela, mais remportant également cinq de ces grands prix (à l’exception de 2015, lorsque le L’Italien Andrea Iannone l’a obtenu) le meilleur tour en course. Par conséquent, tout le monde aux États-Unis l’appelle le « shérif » d’Austin.

Asphalte moche

Le sentiment, même s’il n’est pas très bien, que Márquez est invincible sur cette piste C’est devenu très clair comme c’était aussi le cas en 2019, lorsqu’il était le leader en solo, avec plus de quatre secondes d’avance sur le second et il est tombé au bout de la ligne droite, perdant 7 sur 7. Márquez, qui comme tous ses collègues, il a vu comment sa moto n’arrêtait pas de bouger, de sauter et de maltraiter les motards à cause de les innombrables nids-de-poule que la route nord-américaine a, il a réalisé le temps juste au moment où il en avait besoin sans aucune difficulté, aussi bien le matin dans des conditions qu’il affectionne (piste mouillée et même mouillée) que l’après-midi sur le sec.