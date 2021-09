Márquez qualifie l’accident de Dean Berta Viñales de “compliqué”

30/09/2021 à 22:08 CEST

L’Espagnol Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V) n’a eu aucun problème à donner son avis sur le décès de Doyenne Berta Viñales, cousin de son rival Maverick Viñales, le week-end dernier sur le circuit d’Ángel Nieto à Jerez de la Frontera, et dont il a dit qu'”il est difficile” d’éviter ce type de situation.

“Maintenant, il y a beaucoup plus de catégories dans le monde de la moto et c’est bien sûr positif, car vous avez plus de pilotes et plus de catégories, et si vous n’êtes pas bon dans une catégorie, vous pouvez en essayer une autre, mais plus il y a de catégories, plus il y a de démarrages et donc plus de risques, et normalement quand il se passe quelque chose c’est dans ce genre de situation, dans les premiers tours, rouler en groupe, et c’est impossible à contrôler”, reconnaît Marc Marquez.

“Nous avons donné notre avis à la Direction de Course et à la Commission de Sécurité à d’autres occasions, car ils ont beaucoup d’expérience et les personnes nécessaires pour prendre les décisions”, explique le pilote Repsol.

« A la Commission de Sécurité, rappelle Marc Márquez, nous travaillons sur les circuits, dans les zones les plus conflictuelles, les équipements, les casques, les protections et, bien sûr, la Direction de Course travaille toujours à l’amélioration de la sécurité, mais il y a certaines situations qu’il est impossible de contrôler et pour moi l’un des points est ce que j’ai déjà dit ; il y a vingt ou quinze ans, quand on a commencé, on n’avait que trois, quatre ou cinq catégories, et si tu étais bon tu courais et si pas alors bien tu rentrais à la maison. “

Après la mort de la doyenne Berta Viñales, l’italienne Michelle Fabrice a eu quelques mots malheureux dans lesquels il reprochait à Marc Márquez d’être le pilote que tous les jeunes voulaient imiter et qui était toujours très “à la limite”, mais le pilote Repsol Honda a insisté sur le fait que “c’est avant tout d’apporter tout mon soutien, surtout à Maverick, car c’était sa famille.”

“C’est une saison difficile pour la moto et quand j’ai lu ou entendu le commentaire de cette personne -avec un certain ton ironique-, je ne comprenais pas comment un pilote pouvait dire ça dans ces circonstances difficiles et tristes”, se souvient Márquez.

“Je ne veux pas perdre de temps sur ces commentaires. Quand je l’ai lu, je me suis dit que j’étais d’accord, mais que le mieux est de bien analyser ce qui se passe, pour l’avenir, pour s’améliorer. Bien sûr le risque est toujours là dans le monde de la moto, mais il faut comprendre comment le réduire », a souligné le pilote Repsol.