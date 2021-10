Márquez résiste au pouls de Bagnaia et Quartararo

02/10/2021 à 22:44 CEST

Cet accident à Jerez en 2020 Marc Marquez (Honda), alors qu’il jouait le plus grand retour de l’histoire du motocyclisme, le Championnat du Monde MotoGP a tellement changé, tellement que, maintenant, avant le début du Grand Prix des Amériques (21h00, DAZN) demain, tout le monde Il croit que tout peut arriver et, bien sûr, tout le monde peut devenir un gagnant. Oui, oui, n’importe qui. Avec MM93 en bonne santé, il n’y aurait pas de couleur, pas de race ou de pronostic qui ne dise que le garçon de Cervera (Lleida) allait à nouveau gagner.

Marquez, qui après 341 jours retrouvera aujourd’hui la première ligne de départ, s’est imposé six années de suite à Austin (Texas, USA), de 2013 à 2018. En 2019, il allait aussi gagner, mais il est allé au sol. , dans le tour 9 sur 20, alors qu’il était déjà à 4 secondes du Alex Rins (Suzuki), qui finirait par profiter de cette mésaventure pour gagner. Mais ce n’est pas qu’il a gagné 6 sur 7, non, c’est que dans ses six victoires il est parti de la pole position et, seulement en 2015 (Andrea Iannone, Ducati) a réussi à arracher le tour le plus rapide, ce qui Marquez il a réalisé dans cinq de ses six victoires.

C’est à cause de cela, plus qu’à cause de sa condition physique et de l’irrégularité de sa Honda, que tout le monde le voit avec des possibilités, comme cela s’est déjà produit au Sachsenring (Allemagne), un autre de ses circuits talismans, où il a gagné (malgré tout), que tous ses adversaires le voient comme un pilote capable de répéter l’exploit & mldr; qu’il a lui-même inventé en 2013, l’année de ses débuts, quand les ingénieurs Honda ne comprenaient pas comment, dès la première minute à Austin, il était plus rapide que Valentino Rossi, Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa. “Je ne savais pas non plus comment expliquer pourquoi c’était si rapide, parce que j’étais seul & rdquor;, a-t-il reconnu MM93.

Le ‘qualy’, qu’il avait comme favori avant le toujours blessé Marquez à l’australien Jack Miller (Ducati), qui avait balayé les deux épreuves samedi, a en effet démarré avec un meilleur tempo que celui de Cervera (Honda, 203.608, qui s’améliorerait encore jusqu’au 2.03.209) et, ensuite, avec le rapide et intrépide Jorge Martin (Ducati, 2.03.278). Mais en même temps Fabio Quartararo (Yamaha) s’est engagé, pour tenter de consolider son leadership et presque, presque, le titre en deuxième position, l’Italien ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati, 2.02.781), assez couvert vendredi et samedi, a réalisé un tour fou et a réalisé son troisième pole consécutive (Aragon, Saint-Marin et Austin) et il tentera aujourd’hui sa troisième victoire consécutive.