Márquez revient à la Coupe du monde la plus régulière de ces dernières années

14/04/2021 à 9h43 CEST

le Pilote catalan Marc Márquez (Honda), 28 ans, apparaîtra demain, pour la première fois depuis neuf mois, dans le paddock du Championnat du monde MotoGP, qui a été son jardin de 2013 à 2019, lorsqu’il a remporté six des sept championnats disputés.

MM93 réapparaîtra le lendemain, vendredi, lors des premiers entraînements officiels du Grand Prix du Portugal, qui se déroulent ce week-end sur le magnifique parcours compétitif et vertigineux de Portimao, l’un des plus plébiscités du calendrier international et le seul, avec l’Autriche, où il n’a pas encore gagné.

Les chiffres de Márquez jusqu’à ce qu’il subisse la fracture de son humérus droit dans l’accident de Jerez-2020 font penser qu’il peut retrouver le titre qui, l’année dernière, avec une seule victoire et six podiums en 14 grands prix, a arraché le jeune Majorquin Joan Mir (Suzuki).

Le champion de Cervera (Lleida) a disputé, depuis qu’il a fait ses débuts en 2013 et a remporté le titre de plus jeune de l’histoire, 128 grands prix dans la catégorie reine, remportant 43% d’entre eux (56), montant sur le podium en 74 % des occasions (95) et conquérir la moitié des pole positions (62).

Dominance absolue

Márquez revient, oui, à laquelle tout le monde pense que la Coupe du monde sera la plus régulière de ces dernières années, en tenant compte du fait que sa dernière couronne, en 2019, était une véritable course triomphale pour le pilote. L’équipe Repsol Honda en remportant 12 grands prix, en étant deuxième sur six autres et les États-Unis ont chuté, battant le finaliste, le Italien Andrea Dovizioso (Ducati).

Il va sans dire que Márquez a remporté 75% des titres MotoGP en jeu, 6 sur 8, il n’a échoué qu’en 2015, remporté par Jorge Lorenzo (Yamaha) et l’année dernière, quand il ne pouvait pas concourir.

Le pilote vedette Honda, qui était la seule marque à n’avoir placé aucune de ses quatre RC213V officielles dans le top 10 du dernier Grand Prix de Doha, organisé sur la piste qatari de Losail, revient dans le championnat du monde le plus serré de tous les temps, depuis les 10 premiers de la dernière course n’étaient séparés que de 5,3 secondes, alors que, l’année dernière, il y avait des courses dans lesquelles l’écart entre les 10 premiers devenait 19 secondes (Aragon), 18 (Portugal), 17 (Le Mans) ou 14 ( Barcelone).

Et, non seulement cela, à l’égalité entre pilotes, vétérans, jeunes et “ rookies ” comme le surprenant Jorge Martín (Ducati), s’ajoutent six marques officielles (Yamaha, Ducati, Suzuki, Aprilia, Honda et KTM), dont les motos toujours ils terminent dans le top 10.