Marquez s’envole lors de la première session libre

in

09/10/2021 à 11h33 CEST

.

L’Espagnol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) a volé lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix MotoGP d’Aragon, sur le circuit Motorland, à Alcañiz, réalisant un temps presque une seconde plus rapide que celui de n’importe lequel de ses rivaux. .

Márquez a établi un meilleur temps final de 1: 48.048 avec lequel il a dépassé Joan Mir de 971 millièmes (Suzuki GSX RR) et déjà en plus de 1,1 seconde à la troisième place, l’Italien François “Pecco” Bagnaïa (Ducati Desmosedici GP21).

L’une des premières victimes du rythme fort qui s’imprimait dès le début de la séance fut l’espagnol Iker Lecuona (KTM RC 16), qui s’est écrasé après avoir perdu l’adhérence sur l’avant de sa moto au virage seize et, bien qu’au départ, elle ait semblé se blesser après le rapide « traînée » sur l’asphalte, elle a finalement pu quitter la piste en raison de son propre pied.

L’Espagnol Maverick Viñales était un autre centre d’attention au début de la journée en réalisant ses premiers tours de piste aragonais avec sa nouvelle moto et constructeur, l’Aprilia RS-GP, après quelques jours d’essais prometteurs sur le circuit de Misano Adriatico.

Dans les évolutions de Maverick Viñales et la performance d’un autre espagnol, Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V), auquel les caractéristiques du circuit de Teruel sont très bien adaptées, beaucoup des yeux des quelques fans qui pourront suivre en direct les performances de tous les pilotes lors de ce week-end sur le circuit de Motorland Alcañiz, jusqu’à un maximum de 18 000.

Marquez Il n’a pas fallu longtemps pour éveiller l’intérêt de toutes les personnes présentes lorsqu’il a réalisé le premier tour le plus rapide de la catégorie en 1 : 49.171, ce qui lui a donné un avantage de plus de deux dixièmes de seconde sur son poursuivant immédiat, le également espagnol et champion du monde actuel, Joan Mir (Suzuki GSX RR).

La vérité est qu’au final une belle lutte s’est installée tout au long de la séance qui a fini par opter pour le côté de l’octuple champion du monde, qui a roulé en 1 : 48.048, presque une seconde plus vite que Joan Mir.

En fait les deux Marquez Quoi Mir Ils étaient les seuls à avoir roulé dans les derniers tours avec un pneu tendre, ce qui leur donnait un certain avantage que, dans le cas de la Repsol Honda, ils savaient en profiter parfaitement, et pas tellement l’actuel champion du monde , qui traînait loin derrière. .

Tous deux sont encore loin du meilleur tour de piste, qui tient le coup depuis 2015 Marc Marquez, qui a ensuite roulé à 1 : 46,635.

Dans les dernières minutes et alors que tous les pilotes cherchaient à améliorer leur temps, l’Italien Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) est allé au sol, bien que sans conséquences pour son intégrité physique, mais cela l’a relégué à la vingtième position, juste derrière l’Espagnol Maverick Viñales à ses débuts en catégorie reine avec l’Aprilia RS-GP, tandis que son coéquipier Aleix Espargaró était sixième.