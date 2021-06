Márquez sort indemne d’un vol glacial

25/06/2021

Le à 19:53 CEST

C’est redevenu glaçant car, entre autres, il s’agit d’un incident très similaire à celui de Jerez-2020 où l’humérus droit a été cassé et une longue Via Crucis a commencé. C’est redevenu une chute moche, moche, moche, du genre qui, encore une fois, peut emmener n’importe quel pilote à l’hôpital et vous garder désabonné pendant des mois.

Le Catalan Marc Márquez (Honda), brillant vainqueur et écrasant au Sachsenring, il y a à peine six jours, il a subi ce qu’on appelle dans l’argot « high side », c’est-à-dire un vol au-dessus du dôme de sa Honda RC213V, une sortie par les oreilles, un vol incroyable au dessus de la piste de la ‘cathédrale’, avec un atterrissage violent sur l’asphalte après avoir donné, dans les airs, un virage à 360 degrés. Heureusement, MM93 n’a touché que son coude droit, mais il est revenu à sa boxe sans passer par la clinique du circuit d’Assen (Hollande).

Márquez, qui à l’époque améliorait de 13 millièmes de seconde le meilleur temps de l’époque de Maverick Viñales (Yamaha), c’est-à-dire qu’il était rapide, rapide, proche de la piste du champion majorquin Joan Mir (Suzuki), a ouvert gaz ou plus tôt du temps ou avec une euphorie excessive, la roue arrière de sa Honda a dérapé et, dans un effet de trampoline, il a tiré le champion de Cervera sur le dessus de sa RC213V à plus de 137 kilomètres par heure.

Le coup était avec son genou droit, Marc a immédiatement protégé son bras, son humérus et son épaule droite, essayant d’éviter la fracture classique de la clavicule qui habituellement provoquer le violent « high side » et, après plusieurs sauts périlleux, en ressort miraculeusement indemne de l’accident.

MAVERICK, LE PLUS RAPIDE

Márquez, qui a été très rapide dans les premières barres du premier jour dans la “cathédrale”, a terminé la journée, déjà placé directement, pour le moment, en Q2 samedi, 0,429 seconde le meilleur temps à Viñales (1.33.072 minutes), qui, tout à fait dans la veine des montagnes russes dans lesquelles vit le pilote Yamaha, est passé du dernier au GP d’Allemagne (à plus de 24 secondes du vainqueur, Marc lui-même), reprochant à Yamaha de ne pas lui avoir donné qu’ils n’ont pas payé attention, pour être le plus rapide dans les deux premiers essais d’Assen. Incompréhensible du tout. Entre Viñales et Márquez se trouvaient Miguel Oliveira (KTM) et Fabio Quartararo (Yamaha), le leader du Championnat du Monde.

UNE DE PLUS

C’est La neuvième chute de Márquez depuis sa réapparition, après presque un an sans compétition, dans le Grand Prix du Portugal. La vérité est que les pilotes Honda, dont la RC213V cette année n’est pas à la hauteur de la moto 2019, par exemple, avec laquelle MM93 a balayé, ont déjà accumulé 38 chutes cette saison : les neuf de Marc, les 13 de Pol Espargaró, qui également tombé aujourd’hui, six par Nakagami et 10 autres par Àlex Márquez, qui, l’année dernière, a terminé sur le podium et souffre maintenant comme tous.

C’est pourquoi, pour la première fois depuis très, très longtemps, Márquez a été très critique à l’égard du travail de son équipe, en particulier des ingénieurs en électronique.

“Je ne parle pas de la moto, de son évolution, de ses performances sur l’un ou l’autre circuit, la critique ou le réveil vient parce que seulement nous, seulement les pilotes Honda, moi, Pol (Espargaró) et Àlex (Márquez) , nous subissons ce type de chutes, d’accidents, de vols, du côté haut‘et cela ne peut pas être, nous devons le réparer, mais cette année, pour 2022. Dans ces courbes, à ce moment-là, c’est quand l’électronique doit vous sauver de l’accident ou, à tout le moins, réduire le danger. Il ne se peut pas que lorsque la roue arrière patine le contrôle de traction ne fonctionne pas, l’électronique ne fonctionne pas correctement et vous vous faites virer comme cela nous est arrivé toute cette année & rdquor;.

Márquez a reconnu avoir été « très chanceux & rdquor; dans cet accident, mais il craint que si une telle chute se répète, il n’aura pas cette chance. « J’ai été abasourdi pendant quelques secondes. Heureusement, j’ai plusieurs coups, mais aucun fort, fort. Ce type de chute doit être évité par l’électronique et, par conséquent, nous devons améliorerIl s’agit de deux choses essentielles à courir : la sécurité et la confiance. Sans sécurité et confiance dans votre moto, il est impossible de courir, d’être compétitif et de gagner. Aujourd’hui j’ai été sauvé, mais à Jerez-2020 je me suis fait mal et qui sait si je peux me blesser à nouveau si ça se répète, j’insiste, ce type de chutes, ces ‘high side’, qui n’arrivent qu’à nous & rdquor ;.