Márquez souligne que le bilan de la journée “est bon”

17/09/2021 à 18:47 CEST

L’Espagnol Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V), neuvième meilleur temps du premier jour d’essais du Grand Prix de Saint-Marin et de la Riviera de Rimini sur le circuit “Marco Simoncelli” de Misano Adriatico, l’a souligné pour lui “le bilan de la journée en général est bon”.

“Je dirais que c’est acceptable dans les conditions, car dès les premiers essais libres, comme je l’ai dit hier, j’ai compris ma situation et que nous avons besoin d’un entraînement aquatique pour me gérer physiquement puisque quand j’arrive à toute cette partie des virages 9, 10, 11, 12, 13 et 14, qui sont tous des virages à droite d’affilée, c’est là que je souffre un peu plus », reconnaît le pilote Repsol.

“Nous avons toujours jeté quand il a plu et cela m’aide à gérer le week-end, et à partir de là, nous verrons, bien que un week-end comme celui d’Aragon ne sort pas, mais nous allons essayer de tout mettre en œuvre pour avoir un week-end acceptable », explique Marc Márquez.

L’octuple champion du monde a rappelé sa deuxième place à Motorland : « L’Aragon a été pour moi un très bon week-end, où Dimanche n’était pas une victoire mais comme si c’était, aunque es cierto que siempre quieres ganar y si no lo haces quieres saber cómo mejorar, pero dentro del ‘box’ sabíamos cómo estábamos, sabía cómo estaba y cómo tenía que pilotar y las limitaciones que tendría en carrera y todo y así lo gestionamos muy bien”.

“Nous avons obtenu un podium qui pour l’équipe et pour Honda était comme une victoire puisque il faut chercher des petits stimuli réalistes pour continuer avec la même motivation dans toutes les courses restantes », explique Marc Márquez.

Marquez a reconnu que continue d’être traité et infiltré selon quelles carrières. “A Silverstone, non et en Aragon oui, pas seulement le dimanche, mais aussi le samedi, on gère la situation du mieux qu’on peut, même s’il ne s’agit pas d’une véritable infiltration, mais d’une sorte d’analgésique, d’anti -inflammatoire et anti-douleur avec lequel vous ressentez à tout moment ce qui se passe, mais cela vous aide à passer la douleur et à maintenir un peu plus de force “, précise Márquez.

« Que les gens ne le confondent pas car une infiltration n’a pas de sens de courir complètement infiltrée, mais c’est vrai que nous continuons à y travailler pour que à l’avenir l’objectif d’affronter les week-ends peut se faire sans y penser, sans penser à l’épaule et sans penser à gérer l’effort et la situation », insiste-t-il.

En tout cas, le pilote Repsol Honda assure qu’il sait “très bien différencier dans quelles courbes j’ai des limites et dans lesquelles je n’en ai pas et puis quand j’essaye des choses je sais dans les courbes dans lesquelles je me sens à l’aise et dans lesquelles je ne suis pas , ou dans lequel je peux faire du vélo au maximum et dans ceux qui ne le font pas “.

“Si j’arrive à avoir une moto qui va bien avec l’amour que j’ai maintenant, quand je serai bien je serai mieux, car j’arrêterai de souffrir et je pourrai faire beaucoup de choses que je ne peux pas maintenant, mais je suis à un niveau acceptable pour essayer des choses et surtout comprendre ce dont j’ai besoin “, dit Márquez.

« Dans les deux ou trois premières courses, quand je suis revenu, je n’ai rien compris, je ne savais pas dans quelle direction il fallait aller et maintenant, cela devient plus clair et plus proche de l’opinion du reste des pilotes Honda; J’ai une idée plus précise du moment où tester les choses et c’est pourquoi nous testons le châssis le week-end de course, car les informations et les commentaires sont bons », déclare convaincu le pilote Repsol Honda.