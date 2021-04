Márquez surprend et révolutionne la catégorie reine tandis que les “ rookies ” se débrouillent dans les deux autres

18/04/2021 à 20:15 CEST

Ça fait longtemps, enfin, deux ou trois ans, que les jeunes Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui n’a rien gagné dans sa remarquable carrière sportive, je veux dire, bien sûr, des titres mondiaux, il frappe à la porte de quelque chose de grand, sans doute un énorme titre, le plus grand, celui du MotoGP, celui des Kings . Et sa double victoire, au Qatar (appelée GP de Doha) et hier, à Portimao (Portugal), signifie enfin sa vraie candidature pour quelque chose d’immense et mérité, le titre mondial parmi les grands pilotes. Quelque chose auquel deux recrues espagnoles envisagent également d’aspirer, le prodigieux Pedro Acosta, seulement 16 ans et vainqueur, encore une fois, de Moto3 et un formidable Raul Fernandez, 20 ans, vainqueur de sa troisième course en Moto2.

Il est toujours curieux que, lorsque le “ Diable ” est apparu (2019), Marc Marquez Alenta (Honda), qui a aujourd’hui démontré sa formidable compétitivité, sa passion pour les motos, pour la course, son immense illusion d’être quelqu’un, en terminant septième du GP dans lequel il réapparaît après neuf mois d’absence et trois chirurgies (les 11 dernières heures), il a touché la crête et l’a dépassée; et il est toujours curieux que, l’année dernière, alors que, sans MM93, il pouvait aspirer au titre, le majorquin Joan Mir (Suzuki) est apparu et lui a arraché cette possibilité.

Maintenant pendant que Marquez être à nouveau Marquez, alors que Maverick Viñales (Aujourd’hui 11e et protagoniste du pire départ de l’histoire), alors que les Suzuki sont dubitatifs, alors que Ducati n’a pas qu’un boss (le “ satellite ” Johann Zarco est tombé aujourd’hui alors qu’il était troisième), Aprilia est justifiée mais n’arrive pas et la KTM semble en crise, Quartararo Il a décidé de donner un rythme formidable et de montrer qu’il est, sans aucun doute, le principal favori pour le titre après avoir remporté son cinquième GP MotoGP. Bien sûr, avec la permission de tous, bien sûr, car cela ne fait que commencer et maintenant l’authentique tournée européenne commence, dans quinze jours, à Jerez.

La victoire d’aujourd’hui du “ Diable ”, qui a roulé à un niveau suffisamment élevé pour forcer les chutes de Meunier, Rinçages, qui était deuxième et prêt à lancer sa dernière attaque sur le “ Diable ”, Zarco et même de Valentino Rossi, qui devra être envisagée prochainement, très prochainement, face au formidable ridicule dans lequel il joue, fait de lui le grand favori du titre, une fois qu’il a rejoint l’équipe officielle Yamaha Monster de la marque de manche.

La course, sans aucun doute, a eu un autre grand protagoniste, qui a été Marc Márquez, qui a non seulement terminé la course, mais a également terminé à une brillante septième position. Et, dès qu’il est entré dans sa loge, il s’est effondré en pleurant «mais avec émotion, avec joie, avec bonheur, pas de douleur», a avoué MM93, qui a assuré que «ce week-end unique, inattendu de par son déroulement , Ce doit être le début du retour, même s’il reste encore un long chemin à parcourir avant que ce soit le Marquez d’avant & rdquor;.