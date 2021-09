Márquez tente de gagner en concevant la Honda de 2022

09/10/2021 à 19:43 CEST

Il le reconnaît lui-même au quotidien. Une chose c’est lui, son physique, sa récupération totale et une autre, très différente, mais complémentaire, le moment difficile qu’il traverse. Fronde. De la même manière que c’est une chose d’essayer de briller, de mettre la tête, dans chaque grand prix, comme Marc Márquez essaie de le faire et ses collègues de la marque et un autre, également très différent, pour conseiller les ingénieurs R&D, Département de la concurrence du Japon (HRC), la voie à suivre pour que la future moto, l’année prochaine, quand tout peut être changé, soit compétitive.

Et est-ce que Marc Marquez, qui insiste sur le fait qu’il ne travaille pas pour que Fronde faire une moto que lui seul peut conduire ” mais qui est facile à conduire pour tout le monde & rdquor;, vit maintenant dans la contradiction de fermer sa rééducation, de récupérer son physique, d’aider Honda à prendre des décisions pour 2022, d’essayer de ne pas faire d’erreurs et , en même temps, essayer d’obtenir une autre victoire de la firme ailée (elle n’a que la sienne d’Allemagne) et plus de podiums.

Brillant premier jour

Aujourd’hui, dans le circuit de Motorland (Aragon), l’une de ses pistes préférées (elle a beaucoup de virages à gauche), MM93 a mené presque les deux sessions jusqu’à ce que, à la fin de la seconde, tout le monde ait mis de nouveaux pneus tendres et ils lui ont pris cette avance, bien que Márquez ait a déjà montré qu’il était heureux, à domicile, et en quête de sa deuxième victoire de la saison. Le meilleur temps a été fait par Australien Jack Miller (Ducati, 1.47.613 minutes), suivi de l’énorme Aleix Espargaró (Aprilia, 1.47.886). Le temps de l’octuple champion du monde a été de 1,48.048 minutes.

Dans sa carrière (presque) désespérée de redevenir qui il était, Marquez a subi aujourd’hui sa 17e chute en 11 grands prix, ce qui est un véritable scandale (‘Pecco’ Bagnaia, leader Ducati, a chuté à trois reprises en 13 courses). Et, encore une fois, à Marquez Il lui est arrivé la chose habituelle : dans sa tête il ne tombe pas, il contrôle la moto, mais il se retrouve au sol.

“Mick Doohan, qui avait aussi une blessure grave, grave et longue, m’a expliqué qu’il y a deux choses qu’il a beaucoup accusées et je suis d’accord avec lui. L’une est que vous tombez sans savoir pourquoi, parce que vous souffrez de chutes qui, avant cette blessure grave, ne se sont jamais produites. Et, deux, le temps. Tu es pressé de redevenir celui que tu étais avant et c’est là que m’arrive celle de vivre une expérience très spéciale, unique : tu es capable de le faire dans ta tête mais, en réalité, sur la piste, il ne sort pas, ou vous ne contrôlez pas, ou vous ne sauvez pas la chute comme vous le faisiez avant & rdquor ;.

La lettre aux rois

Et, je le répète, à tout cela s’ajoute la nécessité d’être le porte-drapeau dans l’évolution, la conception, la conception et la fabrication de la prochaine Honda. “Je ne vais pas juste bien, bien et c’est pourquoi nous faisons tant de tests, avec le châssis et autres, car je ne veux pas me tromper en donnant des conseils aux ingénieurs japonais, de dire ceci oui, ce non & rdquor ;.

Demandé quelle moto ils recherchent, Marc Marquez Il a répété comme toujours, chaque année, chaque saison, chaque Coupe du monde. « Nous cherchons ce que tout le monde cherche, je suppose. Une moto puissante, qui roule, avec un excellent moteur, qui délivre de la puissance mais qui a une vitesse de pointe, qui est facile à conduire, qui s’appuie sur l’essieu avant, toujours caractéristique de Honda, qui a de l’adhérence, qui ne consomme pas les pneus , rendez-le facile à tourner & mldr;. allez, voyez-vous, une moto complète, rien de facile à construire. Car, ne vous y trompez pas, une chose est la lettre aux mages et une autre est la réalité. On sait que dans le moteur, on ne peut pas se tromper, car on ne peut pas travailler dessus tout au long de la saison, donc là, il faudra bien faire les choses. Dans les autres, nous pourrons évoluer, notamment le châssis, que nous testons désormais tant & rdquor ;.