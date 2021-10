Márquez triomphe et Quartararo règne en MotoGP

24/10/2021 à 19:14 CEST

Échoue ‘Pecco’ Bagnaia, qui s’est roulé par terre alors qu’il était chef de la Grand Prix de l’Emilie Romagne. Échoue Ducati, l’usine de Borgo Panigale (Italie), qui possède la meilleure moto sur la grille de MotoGP et ne remporte toujours pas le titre. Il triomphe, en grand, de la bête, de l’animal, de Marc Marquez (Honda), qui a remporté aujourd’hui son troisième grand prix (Allemagne, USA et Emilie Romagne) l’année de son retour après une grave blessure, qui l’a éloigné de dix mois des circuits. Et l’apothéose totale, unique, inoubliable des Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui, après la chute de Bagnaia, a été automatiquement proclamé un nouveau et tout nouveau champion du monde, son premier titre, à 22 ans, après 116 courses et sept saisons en Championnat du monde, deux courses avant la fin de la campagne, comme il reste les grands prix de l’Algarve (Portimao, Portugal) et de Valence.

Quartararo, que tout le monde appelle le « Diable », a donné à la France l’un des très rares titres, sceptres, championnats ce qui manquait dans l’un des pays les plus sportifs du monde, car les Français avaient été champions des petites catégories et, bien sûr, de la F1 et des rallyes, mais jamais 500cc et MotoGP. Quartararo, un garçon trop drôle et indiscipliné dans ses premières années en Coupe du monde, a montré, ces dernières années, donner un changement brutal au point que le ‘Diable’ a été le seul à avoir été capable marquer dans toutes les courses du championnat dans toutes les catégories.

Repsol Honda double

La deuxième course à Saint-Marin, qui était aussi l’adieu à Valentino Rossi (Yamaha), était dominé, très confortablement, par Bagnaia et Marquez (Honda), qui a toujours, toujours, été très proche de ‘Pecco’, à tel point qu’il a même réussi à le rendre nerveux et à provoquer sa chute à quatre tours de la fin. MM93 a repris la situation et, pour la première fois depuis 2017, l’« équipe » Repsol Honda, a réussi, avec Pol Espargaro en deuxième position, il réalise un doublé sur le podium de la Coupe du monde.

Márquez a franchi la ligne d’arrivée debout sur sa moto et pointant, de la main gauche, l’humérus de son bras droit, celui endommagé, celui opéré trois fois et celui qui l’a empêché de rouler pendant près d’un an. C’était la démonstration qu’il se sent de mieux en mieux, même s’il continue de penser que sa performance complète sera encore en retard.

Le bonheur de MM93

Le vainqueur de la course d’aujourd’hui, Marc Márquez, a reconnu son immense bonheur et a avoué que, sans être un circuit de gauche, « c’était la course la plus importante de l’annéeGagner sur une piste à droite, qui sont les circuits qui m’ont coûté le plus, me fait très plaisir et me donnera beaucoup de confiance pour les deux dernières courses et la saison prochaine. Je suis très content, car ‘Pecco’ était stratosphérique et je ne sais pas comment j’ai pu rester là avec lui. Oui, c’est vrai que j’ai fait pression sur lui, mais ‘Pecco’ a été exceptionnel et, juste au moment où j’avais presque renoncé à le dépasser, il est tombé de façon incompréhensible. Mais bon, c’est aujourd’hui le jour de Fabio (Quartarari), qui a connu une année unique et qui mérite, de loin, ce titre. Espérons que l’année prochaine nous pourrons le combattre, à nouveau, le titre. « Márquez, qui vient de la blessure, il est déjà, avec ses trois victoires, le deuxième coureur le plus titré après Quartararo.

« Vous pouvez seulement dire que je n’y crois toujours pas, je me sens incroyablement heureux, toute ma famille est ici et, la vérité, la seule chose que je peux dire c’est, en plus d’être mon rêve, il a été de tous ceux qui m’ont aidé tout au long de ma vie« Quartararo a commenté dans le ‘corralito’, où il a reçu les félicitations de MM93 et ​​de toutes les personnes présentes, comme Bagnaia l’avait déjà félicité d’être arrivé à la ‘pit lane’, en venant de la piste, avant de monter sur le podium. ‘Pecco’ Il a quitté la boxe Ducati, est sorti dans la voie des stands et a embrassé le nouveau champion.