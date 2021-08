Marquez votre calendrier : les voitures volantes arrivent en 2024

Vous avez vu des voitures électriques. Vous avez entendu parler des voitures autonomes. Mais où sont les voitures volantes?

En 1962, le dessin animé futuriste The Jetsons avait prédit que, d’ici 2062, nous serions tous en train de conduire dans des voitures volantes.

Eh bien, nous avons dépassé la moitié de cet avenir et déjà, le monde a adopté de nombreuses technologies que la famille Jetsons a utilisées dans cette célèbre émission.

Aspirateurs robots ? Vérifier.

Appels vidéo ? Vérifier.

Tablettes et montres connectées ? Vérifier.

Mais des voitures volantes ? Nan. Et donc, je redemande : Où sont les voitures volantes?

La réponse est en fait relativement simple. Ils arrivent. Bientôt. Et bientôt, je veux dire 2024.

Ouais. Ce n’est que dans un peu plus de deux ans, mais c’est la date à laquelle presque tous les constructeurs de voitures volantes ont convenu que ce serait l’année où les voitures volantes arriveraient sur le marché.

Voici l’histoire :

Pendant des décennies, les voitures volantes ont été considérées par les scientifiques et les entreprises comme un concept de science-fiction cool mais inutile et totalement irréalisable.

Puis… au début des années 2000… les routes à travers le monde ont commencé à être très, très encombrées grâce à l’urbanisation et à la croissance démographique, et les employés ont commencé à s’asseoir pendant des heures de circulation chaque jour juste pour se rendre au travail et en revenir. Pour aggraver les choses, au début des années 2010, le commerce électronique a commencé à devenir très important, ce qui a eu pour effet dérivé malheureux de jeter un tas de véhicules de livraison sur des routes urbaines déjà très encombrées.

Tout à coup, s’envoler avec des voitures volantes a commencé à résoudre un problème gros problème de circulation. Alors… les entreprises technologiques et les investisseurs en capital-risque du monde entier ont commencé à investir sur le marché des voitures volantes.

Mais ils n’ont pas abordé le problème « la voiture d’abord ». C’est-à-dire qu’ils n’ont pas pris une voiture et en ont fait une machine volante, car cela aurait nécessité une ingénierie importante.

Au contraire, ils ont abordé le problème « voler en premier ». Ils ont essentiellement pris les plus petites machines volantes habitées qu’ils pouvaient trouver – hélicoptères – et les a fait ressembler davantage à des voitures, car cela est un problème d’ingénierie beaucoup plus simple.

Alors… que devez-vous faire pour rendre un hélicoptère plus « voiture » ?

Vous devez le faire plus petite. Vous devez le faire moins cher. Vous devez le faire plus tranquille. Vous devez le faire plus mobile et portable. Et ce serait bien si tu le faisais électrique, aussi, puisque toutes les voitures passent à l’électrique ces jours-ci.

En d’autres termes, au début des années 2010, diverses entreprises technologiques – à la fois de grandes entreprises matures et de jeunes startups passionnantes – ont entrepris de créer une nouvelle classe de petits hélicoptères bon marché, silencieux, mobiles et électriques qui agissaient essentiellement comme des « voitures volantes ». . “

Et c’est alors qu’un nouveau type d’avion technologiquement avancé appelé eVTOL — ou avion électrique à décollage et atterrissage verticaux — est né.

Ces avions sont essentiellement des hélicoptères électriques, silencieux, beaucoup moins chers, beaucoup plus faciles à fabriquer et beaucoup plus mobiles que les hélicoptères traditionnels. Ils sont, à toutes fins utiles, exactement ce pour quoi ils sont conçus : des voitures volantes.

Quelle est la vision de ces avions eVTOL ?

Fournir transport aérien rentable, silencieux et économe en carburant pour les masses, de sorte qu’au lieu de se battre sur des autoroutes encombrées, d’attendre dans de longues lignes de métro ou de payer pour un trajet Uber incroyablement long, les consommateurs pourront à l’avenir appeler un avion eVTOL et « faire un saut en avion » sur de courtes distances. Idem pour le transport de marchandises.

À long terme, la vision est donc que les avions eVTOL soient partout dans les zones urbaines, agissant comme des «taxis aériens» qui transportent constamment, rapidement, à moindre coût et en toute sécurité des personnes et des marchandises d’un endroit à l’autre.

Cela ressemble à un concept de science-fiction ? Ça ressemble aux Jetsons ?

Vous pariez. Mais ce concept lointain est en train de devenir une réalité.

Vous vous souvenez quand je vous ai dit que tout un tas d’entreprises technologiques travaillaient sur ce problème ? Eh bien, leurs efforts ont porté leurs fruits – et maintenant, il y a une tonne d’avions eVTOL en état de marche dans le monde.

Boeing possède un avion eVTOL. Airbus en a un. Uber en avait un. Environ une demi-douzaine de startups de taxis aériens en ont un aussi.

La prochaine génération d’avions est arrivée. Bien sûr, il faudra un certain temps pour que ces nouveaux avions soient largement adoptés. Mais pas beaucoup de temps, car la plupart des entreprises de cet espace visent 2024 comme date de lancement des services de taxi aérien alimentés par eVTOL.

Ce sera le début d’une nouvelle ère – une nouvelle ère dans laquelle nos villes seront remplies d’avions eVTOL transportant des personnes et des marchandises partout.

Et d’ici 2030, les choses pourraient ressembler à l’avenir 2062 de The Jetsons.

Bienvenue, mes amis, à la « Flying Car Revolution » – une révolution de la mobilité aérienne urbaine de 3 TILLIONS DE DOLLARS qui créera de nouveaux titans du transport.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.