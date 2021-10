Marquinhos assure que Neymar Jr se sent incompris

20/10/2021 à 16h02 CEST

Le défenseur central brésilien du Paris Saint-Germain Marquinhos affirmé depuis le Parc des Princes après la victoire de son équipe contre Leipzig par 3 à 2 points que son compatriote Neymar c’était « très mal compris » en laissant ouverte la possibilité que la Coupe du monde 2022 au Qatar soit la dernière qu’il disputera avec son équipe nationale.

C’est ce qu’a déclaré le capitaine du PSG dans des déclarations à ‘TNT Sports Brasil’ où le défenseur central a déclaré que : « Neymar a été très incompris. Il a seulement dit qu’il ne savait pas comment il serait après la Coupe du monde (au Qatar) avec l’équipe nationale, s’il tiendrait encore quatre ans à un niveau élevé », a déclaré le défenseur à la veille de Paris Saint-. Germain – RB Leipzig (3 -2) en Ligue des Champions.

Marquinhos a également souligné que « pour représenter l’équipe brésilienne un ça doit être très bien et à un très haut niveau« En ce sens, ce serait précisément la raison pour laquelle son coéquipier du PSG serait le plus préoccupé, Neymar.

« Il pense juste et est très concentré sur cette (Coupe du monde). Après, si Dieu le veut, travaillera et arrivera à être à un niveau élevé pour être dans le prochain. J’espère aussi être avec lui dans celui-ci et le suivant », a-t-il déclaré, bien que calmement, puisque le défenseur central a également averti que il faut y aller « pas à pas » et « tranquillement » car 2026 c’est encore « loin ».

Marquinhos a ainsi répondu à une déclaration de Neymar à la plateforme DAZN dans laquelle il suggérait que Qatar 2022 pourrait être sa dernière Coupe du monde : « Je pense que c’est ma dernière coupe du monde. Je l’affronte comme le dernier parce que Je ne sais pas si (après) j’aurai des conditions mentales pour endurer plus dans le foot« , a déclaré l’attaquant de 29 ans.

Neymar, deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe brésilienne, juste derrière Pelé, aura 34 ans pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera dans un lieu commun entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.