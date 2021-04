Marquinhos dit que l’état d’esprit du PSG est le meilleur possible avant le choc du Bayern Munich

«Revenge» est certainement l’adjectif qui préoccupe tout le monde en ce qui concerne le match revanche du Paris Saint-Germain en Ligue des champions contre le Bayern Munich. Après avoir perdu 1-0 contre le Bayern à Lisbonne, au Portugal en août, les Parisiens savent exactement ce qu’il faudra pour battre le Bayern et ils seront sûrement renforcés par l’absence de Robert Lewandowski (blessure) et de Serge Gnabry (COVID-19 positif).

Lors de la conférence de presse finale prévoyant l’affrontement massif entre les finalistes de la saison dernière, Marquinhos du PSG a affirmé que son équipe était dans le meilleur état d’esprit possible avant la rencontre à l’Allianz Arena (PSG Talk). Il n’a pas utilisé le mot «vengeance» dans son analyse du match, mais a déclaré que les champions en titre de Ligue 1 étaient exactement là où ils devaient être mentalement pour faire le travail. «Notre état d’esprit est le meilleur possible. Nous avons encore un jour pour analyser correctement cette équipe; nous savons qu’il y a de grands joueurs et une équipe en pleine forme et invaincue en Ligue des champions », a-t-il expliqué.

Bien sûr, la saison dernière a été incroyablement bizarre pour le PSG, car la Ligue 1 était l’une des rares ligues en Europe à abandonner complètement le reste de sa saison (à l’époque) en raison de la pandémie de coronavirus. Par défaut selon les règles de la Ligue 1, le PSG a été sacré champion alors qu’il restait encore des matches à jouer et qu’il ne l’avait pas décroché mathématiquement. Il y avait un énorme écart dans les matches entre leur match de Ligue 1 et le début du tournoi de la Ligue des champions au Portugal.

Marquinhos a également évoqué le fait qu’entre la campagne à élimination directe de la Ligue des champions de la saison dernière, Thomas Tuchel a quitté le club et a finalement été remplacé par Mauricio Pochettino. Ils sont également actuellement derrière Lille au classement de la Ligue 1, donc les circonstances sont bien différentes maintenant qu’elles étaient de retour en août de l’année dernière. Pour cette raison, tout comme le gardien Keylor Navas, Marquinhos sait que son équipe doit être presque parfaite la nuit et que la marge d’erreur est extrêmement mince. «Nous devons jouer un excellent match pour obtenir un bon résultat d’ici. Par rapport à la revanche, on est dans des circonstances différentes, et avec un autre coach, chaque match a son histoire. Nous sommes dans une situation différente aujourd’hui », a-t-il déclaré.