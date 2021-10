Marquinhos répond à l’offre de 100 millions au PSG de Chelsea de Tuchel

27/10/2021 à 19h40 CEST

Joël Xaubet

Marquinhos est devenu une figure fondamentale de la PSG, près de Kimpembe forment un grand duo défensif et après la marche de Thiago Silva au Chelsea, est le capitaine des Parisiens. Le Brésilien a fait un pas en avant ces dernières saisons, devenir l’une des meilleures centrales au monde. Tout cela en a fait l’un des grands souhaits de toute équipe.

Tuchel voulait revoir Marquinhos

Chelsea, après avoir remporté la Ligue des champions, a cherché à renforcer sa défense et Marquinhos était le favori de Tuchel, les bleus sont venus offrir 100 millions au PSG pour reprendre les services de la carioca, mais les Parisiens ne peuvent imaginer un avenir sans leur capitaine et ils ont fermé la porte à tout éventuel accord.

« Je ne pense qu’à Paris »

Interrogé sur l’offre de blues, Marquinhos n’a laissé aucune place au doute: « Le club a bloqué toute offre. C’est un honneur pour moi que le PSG me fasse autant confiance. L’intérêt des autres me dit que je fais du bon travail. Je ne pense qu’à Paris et au PSG« Avec ces déclarations, le défenseur central brésilien met fin au rêve de Thomas Tuchel de retrouver son ancien défenseur central lors de son séjour au PSG.

Dans les sports, Marquinhos est dans le meilleur moment de sa carrière, est un intouchable pour le PSG et pour leur équipe nationale à 27 ans. La bonne condition du Brésilien sera essentielle pour l’équipe parisienne, emmenée par Messi, Neymar et Mbappé peuvent concourir pour tous les titres de la saison. Pour le moment, le PSG mène le championnat de France et son groupe en Ligue des champions.