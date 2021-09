Marr éclate à Starmer alors que le leader travailliste fait demi-tour sur sa promesse “Vous avez dit cela il y a 18 mois!” | Politique | Nouvelles

in

Andrew Marr a été stupéfait lorsque le leader travailliste Sir Keir Starmer a rejeté les suggestions que son manifeste électoral incluait un engagement à nationaliser les fournisseurs. Le présentateur de la BBC a confronté Sir Keir avec un extrait du manifeste, en disant: “Les services publics devraient être entre les mains du public, ne pas faire de bénéfices pour les actionnaires. Soutenir la propriété commune des chemins de fer, du courrier, de l’énergie et de l’eau.” Interrogé sur ses plans de nationalisation, le leader travailliste a insisté sur le fait que l’engagement n’incluait aucun de ces plans.

Andrew Marr a demandé : « Allez-vous nationaliser les six grandes sociétés énergétiques ?

Sir Keir a répondu: “Eh bien, le problème immédiat avec les sociétés énergétiques est de savoir comment nous assurons l’approvisionnement en énergie pendant l’hiver et l’année prochaine.

“Et pour le faire sans augmenter les prix pour les travailleurs.”

M. Marr n’a pas semblé apaisé par la réponse et a de nouveau demandé : “Mais je vous pose une grande question de principe. Allez-vous nationaliser les six grandes sociétés énergétiques, oui ou non ?”

Le leader travailliste a simplement répondu par un “non”, incitant le présentateur de la BBC à dire: “Non. C’est ce que vous avez dit dans le cadre de vos dix engagements.

“Les services publics devraient être entre les mains de l’État, et non générer des profits pour les actionnaires. Soutenir la propriété commune des chemins de fer, du courrier, de l’énergie et de l’eau.”

“Vous avez promis cela il y a 18 mois et maintenant vous dites non.”

Sir Keir a déclaré: “Je ne vois pas de nationalisation là-bas. Il y a un monde de différence.

« Les services publics devraient être entre les mains du public, mais lorsqu’il s’agit de quelque chose comme l’énergie, nous avons un problème immédiat que nous devons résoudre.

“En ce qui concerne la propriété publique, je suis pragmatique. Je ne suis pas d’accord avec l’argument selon lequel nous devrions être idéologiques.”

