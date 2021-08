Marre de l’abus de pouvoir de la Fed ⋆ 10z viral

par Charles Hugh Smith, Of Two Minds :

Une phrase décrit le pillage de la nation par la Fed au profit de quelques-uns aux dépens du plus grand nombre : abus de pouvoir.

Admettre que le sort de l’ensemble de l’économie mondiale repose désormais sur les marmonnements d’un Politburo fossilisé fanatiquement dévoué à l’enrichissement des riches, c’est 1) énoncer une évidence et 2) admettre l’extrême fragilité du système financier mondial. Qu’on en soit arrivé là – tous les marchés mondiaux montent en flèche ou s’effondrent à l’unisson sur la base du vomissement confus du président du Politburo fossilisé – est une preuve accablante que 1) le système est brisé et 2) le Politburo fossilisé a beaucoup trop de pouvoir et 3) le Politburo fossilisé abuse de son pouvoir en enrichissant les déjà riches, décennie après décennie, au détriment des 90 % les plus pauvres et de la stabilité systémique.

Permettez-moi de traduire les divagations incohérentes du président Powell : qu’ils mangent du gâteau (ou plus précisément, qu’ils mangent de la brioche), car l’augmentation des inégalités de richesse et de revenu est la principale directive de la Fed depuis que le Maestro Alan Greenspan a commencé la manipulation de la Fed – oups, je veux dire la gestion – des marchés boursiers, obligataires et du risque au début années 1990.

Les synergies fatales déclenchées par l’abus de pouvoir de la Fed étaient déjà apparentes pour Greenspan le 5 décembre 1995 lorsqu’il a publié son célèbre avertissement selon lequel les actions faisaient preuve d’une « exubérance irrationnelle ». L’exubérance irrationnelle de ces premiers jours de l’abus de pouvoir de la Fed – dépouiller la classe moyenne pour augmenter la richesse du plus haut niveau américain – semble maintenant positivement pittoresque par rapport à la manie spéculative alimentée par la Fed d’aujourd’hui qui a empoisonné toute la société et hissé l’économie sur une échelle branlante vers le ciel qui écrasera tout en dessous quand elle se brisera enfin.

Il serait rafraîchissant de se passer des rationalisations pathétiques et minces de la Fed pour enrichir les riches : nous essayons juste de booster l’inflation (le moyen le plus sûr d’appauvrir les 90 % les plus pauvres) et d’augmenter l’emploi… oh oui, ce doit être la raison pour laquelle la part du travail dans l’économie a été en chute libre au cours des 30 dernières années de manipulation / abus de pouvoir de la Fed. (voir tableau ci-dessous)

Que le dossier montre ce que la Fed a accompli : 1) gonfler trois bulles spéculatives de plus en plus destructrices et 2) des extrêmes sans précédent d’inégalité de richesse et de revenu. Les milliardaires sont reconnaissants pour les milliers de milliards gratuits que le Politburo fossilisé déverse sur les super-riches tout en détruisant les rendements sûrs qui bénéficiaient autrefois à la classe moyenne.

Une phrase décrit le pillage de la nation par la Fed au profit de quelques-uns aux dépens du plus grand nombre : abus de pouvoir. Quand l’Amérique mettra-t-elle enfin fin au règne d’inégalités et d’abus de pouvoir toujours plus extrêmes de la Fed ? Quand allons-nous enfin mettre ce Politburo désastreusement fossilisé dans la poubelle de l’histoire ? Si nous ne pouvons pas le faire, l’effondrement financier de la nation est facilement prédit.

