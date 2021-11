Marre des Blue States, ma famille élargie a déménagé dans le Dakota du Sud

J’ai fermé la portière de la voiture et j’ai soupiré. — Je ne veux pas y retourner, dis-je en fourrant mon masque dans le porte-gobelet. Nous étions sur le point de reprendre l’autoroute alors que nous traversions le Montana en direction de l’État de Washington, notre maison.

Ce n’était pas une décision, juste ce que je ressentais. Mais le dire à voix haute nous a mis sur une voie imparable. Quelques mois plus tard, nous revenions sur l’I-90 jusqu’aux Black Hills du Dakota du Sud et cette fois, nous n’aurions pas à revenir en arrière.

Mon angoisse à propos de la situation à Washington grandissait depuis un certain temps. Fin avril 2020, j’étais frustré de ne pas pouvoir aller à l’église. En mai, j’étais assez indigné pour déchirer le ruban d’avertissement de la cour de récréation. En été, nous étions moins « fermés », mais les nouvelles règles en constante évolution avaient encore moins de sens.

Mes beaux-parents ont dû restreindre la salle à manger de leur café pour adhérer aux diktats pseudo-scientifiques de responsables de la santé publique irresponsables. On m’a ordonné de me couvrir le visage chaque fois que j’étais à l’intérieur en public, même lorsque j’avais un enfant d’âge préscolaire et un bébé avec moi et que je n’étais pas près d’autres personnes. Toute la vie de ma famille a été tributaire d’édits arbitraires et capricieux d’un gouverneur avide de pouvoir qui a constamment mis en lumière un virus qui n’était pas mortel pour l’écrasante majorité des gens et qui n’écrasait pas les hôpitaux.

En juillet, nous avons décidé qu’il était temps de commencer à envisager de déménager dans un autre État. Washington était étranglé non seulement par les politiques COVID, mais plus largement par l’idéologie de gauche. Le contrôle de la gauche affectait tout, des impôts à l’explosion des sans-abri et de la toxicomanie endémique, aux émeutes et au financement de la police, à l’endoctrinement dans les écoles publiques.

En revanche, le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, avait annoncé sa politique de non-intervention COVID et la beauté naturelle et le climat propice aux affaires et à la famille de son État tandis que Lockdown America faisait du mal à l’économie et au moral.

Rapid City, installée au pied des Black Hills dans l’ouest du Dakota du Sud, avait l’air attrayante sur le papier : une petite ville avec un éventail de boutiques et de cuisine, pas trop de circulation et un service de police entièrement financé. Le paysage était magnifique, et le temps imprévisible et le nombre de jours ensoleillés supérieur à la moyenne semblaient être un changement rafraîchissant par rapport à la couverture nuageuse constante du nord-ouest. Un voyage en voiture dans les Black Hills pour regarder autour ne pouvait pas faire de mal, n’est-ce pas ?

La région a dépassé nos attentes. Nous savions que ce n’était peut-être que la fatigue du verrouillage qui rendrait la région plus rose qu’elle ne l’était en réalité, mais à ce stade, presque tous les états rouges étaient meilleurs que là où nous étions. Nous avions les économies et mon mari avait le travail de bureau à domicile portable. Nous n’avions rien à perdre en emménageant ici, à part être proche de la famille.

Nous voulions cependant que les grands-parents, les tantes et les oncles de nos enfants continuent de faire partie intégrante de nos vies, alors déménager est devenu une décision commune. Les parents de mon mari ont considéré notre proposition avec étonnamment peu de recul pour un couple qui avait construit et dirigé un restaurant local pendant cinq ans. Deux de leurs emplacements avaient été affamés par les restrictions COVID, mais ils devraient tout abandonner pour déménager (à moins de trouver l’emplacement parfait dans les Black Hills, ce qu’ils n’ont pas fait).

Après leur visite d’une semaine dans l’État de Rushmore, ils ont été tout aussi impressionnés que nous par Rapid City. C’était réglé. Nous quittions tous Washington.

Nous n’avons pas perdu de temps pour vendre nos maisons et obtenir un logement dans notre nouvel état d’origine. À la fin de l’automne, nous avions tous les 12 fait les 14 dernières heures de route pour atterrir définitivement dans les Black Hills. Nos familles étaient enfin libérées de la tyrannie de l’État bleu COVID, bien que l’entreprise autrefois florissante de mes beaux-parents ait continué à souffrir pendant plusieurs mois avant d’être vendue.

Les grands-parents de mon mari avaient déjà prévu de nous rejoindre plus tard en 2021, mais nous n’avions aucune idée qu’au cours de l’année suivante, cinq autres ménages des deux côtés de la famille décideraient qu’ils voulaient vivre dans un endroit facile à vivre et sauvage, zone pittoresque de l’État libre du Dakota du Sud aussi (même si pour certains, il était encore plus important d’être près du reste de leur famille). Quatre de ces cinq ménages viendraient de Washington.

Nous n’aurions pas dû être surpris. Tout le monde, des agents immobiliers aux vendeurs de meubles en passant par les chefs religieux, a tous dit la même chose : des gens de la côte ouest et d’autres États verrouillés comme le Michigan et le Minnesota affluaient dans la région. Ceux d’entre nous qui étaient fatigués des restrictions punitives et arbitraires ont vu le Dakota du Sud comme un homme mourant de soif voit un verre d’eau.

C’est exactement ce que nous avons ressenti lorsque nous avons déposé nos valises sur le perron de notre nouvelle maison : comme si nous avions trouvé une oasis dans un désert d’hystérie et de folie. Peu importait que la maison ne soit même pas encore terminée, et nous devions rester à l’hôtel pendant une semaine.

Peu importait que nous soyons épuisés par le plus grand déménagement de notre vie, ou que j’aie laissé derrière moi le seul état dans lequel j’avais grandi. Nous l’avons fait. Nous étions libérés de la grande majorité des restrictions publiques et privées qui rendaient la vie à Washington intolérable et nous faisions maintenant partie d’une communauté qui accueillait chaleureusement les « réfugiés de l’État bleu » comme nous qui partageaient leurs valeurs.

L’un des changements les plus rafraîchissants a été l’humeur des gens de la communauté. Les Washingtoniens avec lesquels nous avons interagi dans la vie quotidienne étaient généralement soit surexcités, déprimés ou antisociaux. La deuxième semaine dans le Dakota du Sud, mon mari Cody est allé chercher une pizza et est revenu ravi que quelqu’un en ligne lui ait posé des questions sur le dessin de son t-shirt. C’est à quel point nous étions affamés de contacts humains amicaux.

Un an plus tard, deux douzaines de parents, des frères et sœurs aux cousins ​​aux grands-tantes, des deux côtés de la famille nous ont rejoints dans la région, et d’autres prévoient encore de venir. Certains ont pris plus de conviction (pas de nous, vraiment, car la région se vend tout seul) et plus de temps que d’autres pour arriver ici, mais aucun d’entre nous ne regrette d’avoir quitté la dictature médicale du gouverneur Jay Inslee.

Une communauté amicale et un réseau de familles proches ne sont certainement pas une bénédiction pour tout le monde. Je ne peux pas vous dire que tout deviendra rose si vous décidez de déménager, et je ne peux pas vous dire que les membres de votre famille voudront vous accompagner. Déménager est coûteux et extrêmement difficile pour la plupart des gens, mais la liberté est précieuse, tout comme vivre dans une culture qui n’est pas constamment en contradiction avec vos valeurs.

Les blocages sont peut-être « terminés », mais la tyrannie du COVID comme les passeports vaccinaux et autres politiques de gauche insensées ne le sont pas. Si vous vous sentez étouffé et impuissant dans Blue America, planifiez un voyage dans un État libre et réfléchissez sérieusement à la réinstallation. À tout le moins, vous aurez un sursis.