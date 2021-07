« Marre » Pierre Gasly cherche un redressement en Hongrie

Pierre Gasly admet qu’il en a “un peu marre” de la fin abrupte de sa série de points.

L’histoire de la saison du Français jusqu’à présent est que ses solides performances en qualifications ont promis beaucoup plus que les courses n’ont offert, et surtout ces derniers temps.

La seule exception principale a été lorsqu’il a terminé troisième du Grand Prix d’Azerbaïdjan – ce qui en a fait un trio de podiums pour Gasly à AlphaTauri au cours des trois dernières campagnes, un à chaque niveau de la tribune.

Il a obtenu six points consécutifs, culminant avec la 7e place lors de sa course à domicile au Paul Ricard, même si des classements plus élevés auraient pu être attendus à en juger par le point de départ de Gasly sur la grille.

Mais depuis le Grand Prix de France, Gasly a été deux fois absent des points et a terminé neuvième de la deuxième course autrichienne – une séquence de résultats qui l’a laissé un peu découragé.

Une crevaison tardive dans le Grand Prix de Grande-Bretagne a récemment contrecarré les espoirs du pilote de 25 ans de terminer dans le top 10, alors qu’il s’est retiré tôt du GP de Styrie après un contact au premier tour avec Charles Leclerc.

« La dernière course à Silverstone a été frustrante car nous avons perdu quelques points à cause de la crevaison à la fin. Je pense que même la huitième place aurait pu être possible », a déclaré Gasly, cité par la Formule 1. « Quelqu’un avait jeté du gravier sur la piste et cela a coupé mon pneu.

« Donc, honnêtement, j’en avais un peu marre de la façon dont les choses se sont déroulées généralement lors des dernières courses. En Autriche, il y a eu la collision avec Charles qui m’a coûté quelques points, puis cette crevaison.

« Dans l’ensemble, je dirais que Silverstone a été mon pire week-end de la saison, d’autant plus qu’il semblait que nous aurions pu récupérer entre deux et quatre points, donc c’était ennuyeux de ne pas pouvoir les prendre.

«Mais c’est comme ça que ça se passe parfois et maintenant nous avons définitivement des choses à revoir. Nous avons dû faire face à plus de complications que prévu et le nouveau [sprint qualifying] le format ne nous a pas vraiment laissé beaucoup de temps pour régler les choses après les essais libres, avant de passer directement aux qualifications et au parc fermé.

Gasly a maintenant une chance de renverser la vapeur dans le Grand Prix de Hongrie.

“Nous avons connu un très bon début de saison, donc maintenant il sera important de bien terminer la première partie de l’année à Budapest”, a-t-il déclaré.

« J’ai bien fait dans le passé sur le Hungaroring, gagnant en Formule 2 et marquant des points à plusieurs reprises en Formule 1.

« C’est un circuit que j’aime beaucoup car il n’y a pas de vraies lignes droites et beaucoup de virages, donc dans le cockpit, vous faites toujours quelque chose – freiner, tourner ou gérer l’accélérateur. Il y a très peu de temps passé en ligne droite et j’aime ça. Cela signifie qu’il est important d’avoir un bon rythme, donc je trouve ça vraiment agréable à piloter.

“Bien sûr, c’est toujours un défi vraiment physique sans aucune chance de se reposer sur le tour, et il semble que ce sera un autre week-end très chaud étant donné la chaleur en Europe en ce moment, mais je me sens prêt pour cela.”