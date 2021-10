Marrero-Sainz et Sanmartí-Sans, champions de Catalogne

17/10/2021 à 16h28 CEST

La 28e édition du Championnat Catalan Absolute Paddle Open Plasticband a couronné Marta Marrero et Lucie Sainz dans la catégorie féminine, maintenant Enric Sanmarti et Tonet Sans chez les hommes, en tant que champions de l’édition 2021 qui s’est déroulée au Junior Club 1917 à Sant Cugat del Vallès.

La finale féminine a affronté Marrero-Sainz en vue de Marina Guinart et Sandra Bellver. Les vainqueurs, qui n’ont pas laissé le choix à leurs rivaux, ont montré leur supériorité en s’imposant 6-1 dans les sept premiers, et 6-2 dans le second. Lucie Sainz a réussi à défendre le titre de champion de 2019 (jumelé à Gemma Triay), et Marta Marrero, qui a également disputé la finale il y a deux ans (en binôme avec Sara Pujals) a réussi à cette occasion à savourer les miels de la victoire.

Quant aux hommes, le couple Sanmartí-Sans a remporté la finale en trois sets contre les seconds, Ruben rivera et Toni Bon, par un score serré de 4-6, 6-4 et 7-6. La finale de ce 2021 a réédité la dernière, celle de 2019. Cette fois les champions actuels, Rivera-Bon, ils n’ont pas pu défendre le titre. Le couple numéro 1 en Catalogne, composé de Sanmartí-Sans, dans un match à égalité et il a été décidé de bris d’égalité, ils ont été proclamés champions. Pour Enric Sanmarti C’est le 13e titre de champion de Catalogne, alors que Tonet Sans inaugure son record avec le premier.

Après les finales, le président de la Fédération Catalane de Padel (FCP), Felip rodenas, a souligné le succès d’un tournoi qui laisse un goût très sucré « l’excellent travail réalisé en championnat par le club Junior 1917, en collaboration avec l’équipe de travail du FCP, ajouté au haut niveau de la compétition et au record d’inscrits avec 349 couples ils démontrent l’excellent état de santé de notre sport. Je félicite toute la communauté des malades ». Nous rappelons que cette année 698 joueurs et joueuses ont participé dans les 13 catégories, dont 10 masculines et 3 féminines, qui ont constitué le tableau de la 28e édition du Championnat Catalan Absolute Open Plasticband 2021.

Le FCP a remis une plaque commémorative au Junior Club 1917, représenté par son président, Marc Hofmann, pour l’hospitalité et le professionnalisme offerts pendant la semaine du tournoi. Quelques instants avant le début des finales, une reconnaissance a été accordée aux mineurs du padel catalan qui ont obtenu une position de mérite lors du dernier championnat espagnol junior organisé à Saragosse.

La remise des trophées pour la 28e édition du Championnat Catalan Absolute Paddle Open Plasticband a été présidée par Felip rodenas, chef du FCP ; Marc Hofmann, président du Junior Club 1917; Francesc Carol, conseiller sportif de la mairie de Sant Cugat, Gemma Aristoie, conseiller sanitaire de la mairie de Sant Cugat et de Jordi Guimét, PDG de Plasticband.