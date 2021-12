‘Marriage Boot Camp’ recrute des stars de ‘Love & Hip-Hop’ pour la nouvelle saison

Le Marriage Boot Camp est de retour, et cette fois avec une torsion. La série télé-réalité WE suit des couples au bord de la rupture. Certains sont ensemble, séparés, fiancés ou rompus et essaient de déterminer s’il faut ou non donner une seconde chance à leurs relations. Avec l’aide d’experts, les couples passent par un conseil individuel et de couple épuisant pour déterminer leur but final. Cette fois-ci, d’anciens membres de la distribution de Love & Hip Hop de VH1 participent. Tous sont à des stades différents de leurs relations.

« Quatre nouveaux couples hip hop participeront à une toute nouvelle saison de Marriage Boot Camp: Hip Hop Edition, dont la première est prévue en mars 2022 sur WE tv », indique un communiqué de presse. « Cette saison, la superstar du Hip Hop K. Michelle (Love & Hip Hop : Atlanta) et Kastan, Rich Dollaz et Mariahlynn, (Love & Hip Hop : New York) Lyrica Anderson et A1, (Love & Hip Hop : Hollywood) et Gangsta Boo (Three 6 Mafia) et Emmet se rendent au Marriage Boot Camp pour affronter la musique. »

Le conseiller résident, le Dr Ish Major, avec l’aide de l’ancien juge du tribunal des divorces, la juge Lynn Toler, aidera les couples à faire face aux mensonges, à la trahison et aux rivalités. « La sensibilité unique du Dr Ish va être utilisée d’une manière non BS pour sortir ces célébrités des nuages ​​et les ramener à la réalité », poursuit le communiqué de presse. « Ajouté au mélange est la juge Toler qui apporte son approche d’amour dur pour imposer la loi. Mais lorsque des secrets sont révélés, leurs relations survivront-elles? »

Ce n’est pas la première fois que des couples de la franchise Love & Hip Hop participent à l’émission. Parmi les autres personnes ayant participé aux saisons précédentes, citons Peter Gunz et Amina Buddafly de Love & Hip Hop : New York et Tahiry Jose également de New York, Willie Taylor et Shanda Denyce d’Hollywood, Hazel E d’Hollywood, Joseline Hernadez de New York et Souljah Boy et Nia Riley d’Hollywood.