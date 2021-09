Married At First Sight UK «hors antenne» alors que les fans se plaignent de problèmes techniques .

Married At First Sight n’était pas disponible pour certains téléspectateurs (Photo: E4)

E4 a présenté ses excuses aux fans britanniques de Married At First Sight, certains ayant du mal à regarder le dernier épisode lundi soir.

Les fans se sont plaints de ne pas avoir pu voir le nouvel opus et ont commenté sur Twitter que l’E4 était “hors antenne” là où ils vivaient.

Lorsqu’un clip de l’épisode a été partagé sur le compte Twitter d’E4, cela signifiait que les téléspectateurs signalaient qu’ils ne pouvaient pas le regarder par eux-mêmes.

Cela survient alors que Channel 4 est toujours entravé par des problèmes techniques qui ont commencé ce week-end en raison d’un “incident” qui a interrompu la transmission. Le problème a continué jusqu’à dimanche.

E4 s’est excusé auprès des téléspectateurs lundi soir, en tweetant: “Nous sommes désolés que certaines personnes rencontrent des problèmes pour visualiser #MAFSUK. Soyez assuré que nous trouverons un moyen pour vous de le visualiser (y compris la version sous-titrée) dès que nous le pourrons.

“Suivez @E4Tweets pour les mises à jour au fur et à mesure que nous en saurons plus.”

Nous sommes désolés que certaines personnes rencontrent des problèmes pour visualiser #MAFSUK. Soyez assuré que nous trouverons un moyen pour vous de le visualiser (y compris la version sous-titrée) dès que nous le pourrons. Suivez @E4Tweets pour les mises à jour au fur et à mesure que nous en saurons plus. – E4 (@E4Tweets) 27 septembre 2021

S’il vous plaît arrêtez de le frotter et résolvez le problème! Je suis juste en train de regarder un écran violet en disant “off air” ???? ????ð????ð????ð????ð????ð????ð??¤¯ – Amie (@ajrx1988) 27 septembre 2021

Eh bien, c’est gênant étant donné que l’E4 continue de s’arrêter ð?????? – Charlotte R (@strangecharm94) 27 septembre 2021

Tous les 4 sont également toujours en panne, ce qui signifie que les gens ne pouvaient pas se connecter à l’épisode en ligne, mais ses services de rattrapage et à la demande sont toujours disponibles.

Marié à première vue a également taquiné un dîner final tendu entre les couples restants, ce qui a laissé entendre que Morag était critiquée pour savoir si elle était attachée à son mari Luke, ce qui la laisse dans des flots de larmes.

Ailleurs, Amy et Josh s’affrontent alors que Josh semble la critiquer auprès du reste du groupe.

Les défauts, qui auraient pour origine des informations non confirmées faisant état d’une évacuation au centre de transmission de la chaîne, ont également touché More4, 4Music, E4, Film4 et Paramount Network, qui est sous l’égide de Channel 5.

Plus: Marié au premier regard



La perturbation a commencé samedi et le diffuseur a signalé des problèmes qui ont interrompu la transmission pendant près de 30 minutes avant la reprise du service normal. Cependant, la chaîne aurait de nouveau gelé quelques instants plus tard.

Pour certains téléspectateurs, les problèmes de transmission ont été résolus en 20 minutes, reprenant à mi-transmission, mais d’autres à travers le pays étaient toujours confrontés à des écrans gelés après 20 heures et au-delà.

Channel 4 a reconnu “un incident récent dans l’un de nos centres de diffusion” dans un e-mail adressé aux 4 utilisateurs dimanche après-midi.

Married At First Sight UK se poursuit demain à 21h sur E4.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Strictly It Takes Two: Les fans sont ravis du retour de Rylan Clark-Neal en tant qu’hôte après la rupture du mariage



PLUS : Gino D’Acampo a qualifié “l’or de la télévision” pour avoir pensé qu’il visiterait les pyramides d’Athènes

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();