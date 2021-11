« Marry Me », le nouveau film de Jennifer López et Maluma

. « Marry Me » est la nouvelle comédie romantique de Jennifer Lopez, Owen Wilson et Maluma.

Rempli de chansons originales de Jennifer Lopez et de la star mondiale de la musique latine Maluma, Marry Me arrivera la prochaine Saint-Valentin.

Dans le film, Lopez joue la superstar de la musique Kat Valdez et Owen Wilson joue Charlie Gilbert, un professeur de mathématiques : deux parfaits inconnus qui acceptent de se marier puis apprennent à se connaître. Une romance inattendue entre deux personnes différentes à la recherche de quelque chose de réel dans un monde où la valeur est basée sur les goûts et les adeptes, Marry Me est une histoire d’amour moderne sur la célébrité, le mariage et les médias sociaux.

Kat Valdez (Jennifer Lopez) est la moitié du couple de célébrités le plus puissant et le plus sexy du monde aux côtés de la nouvelle star de la musique Bastian (Maluma, qui fait ses débuts au cinéma). Alors que l’incontournable tube de Kat et Bastian « Marry Me » se hisse au sommet des charts, le couple est sur le point de se marier devant un public de leurs fans lors d’une cérémonie qui sera diffusée sur plusieurs plateformes. .

Le professeur de mathématiques divorcé Charlie Gilbert (Owen Wilson) a été entraîné dans le concert par sa fille Lou (Chloe Coleman, Big Little Lies de HBO) et sa meilleure amie (Sarah Silverman). Lorsque Kat découvre, quelques secondes avant la cérémonie, que Bastian l’a trompée avec son assistant, sa vie prend un tournant inattendu lorsqu’elle s’effondre sur scène, remettant en question tout ce qui concerne l’amour, la vérité et la fidélité. Alors que son monde des apparences s’effondre, elle croise son regard avec un inconnu, un visage dans la foule.

Bande-annonce officielle de « Marry Me »

Si ce que vous savez vous déçoit, alors peut-être que ce que vous ne savez pas est la réponse, et ainsi, dans un moment de folie inspirée, Kat décide d’épouser Charlie. Ce qui commence par une réaction impulsive se transforme en une romance inattendue. Mais lorsque des circonstances différentes concourent à les séparer, la question universelle se pose : deux personnes de mondes si différents peuvent-elles combler le gouffre qui les sépare et construire un lieu auquel elles appartiennent toutes les deux ?

Le film met également en vedette John Bradley (Game of Thrones), Michelle Buteau (Bienvenue à Buteaupia) et Utkarsh Ambudkar (Mulan).

« Marry Me » a été réalisé par Kat Coiro (« It’s Always Sunny in Philadelphia » et « Dead to Me ») à partir d’un scénario de John Rogers (TNT’s The Librarians) et Tami Sagher (NBC’s 30 Rock) et Harper Dill (The Mick de FOX) basé sur le roman graphique de Bobby Crosby.

Le film a été produit par Elaine Goldsmith-Thomas (« Hustlers », « Maid in Manhattan »), Jennifer Lopez, Benny Medina (« Hustlers », « The Fresh Prince of Bel-Air ») et John Rogers. Les producteurs exécutifs du film sont Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur et JB Roberts.

