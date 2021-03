Mars est-il un bon mois pour acheter VeChain (VET) ⋆ Crypto new media

VeChain (VET) a triplé son prix en 2021 alors qu’il se rapproche du seuil de 0,1 $. Quelle est la prochaine étape pour VeChain en mars, et devriez-vous envisager d’acheter de la formation professionnelle maintenant?

Analyse fondamentale: de solides cas d’utilisation font grimper le prix de l’EFP

VeChain (VET) est une plateforme basée sur la blockchain qui utilise l’IoT et la gouvernance distribuée pour résoudre les problèmes de l’écosystème de gestion de la chaîne d’approvisionnement. La plate-forme utilise deux jetons, VET et VTHO, pour gérer sa blockchain VeChainThor.



Le projet a déjà de nombreux partenariats à travers le monde, y compris les constructeurs automobiles BMW et le Groupe Renault, ou les goûts de DNV, PWC et BIOS. VeChain est l’une des rares blockchains à avoir été largement utilisée, ce qui a rendu les taureaux de l’EFP encore plus optimistes. En plus de cela, des conditions de marché solides et une demande croissante d’altcoins ont rapproché l’EFP de la barre des 0,1 $.

L’EFP a enregistré des pertes d’une semaine à l’autre de 31,88%, surperformant à la fois le gain d’une semaine à l’autre de 25,31% de la BTC et le gain de 19,73% de l’ETH. Chiliz est actuellement la 20e plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, avec une valeur de 4,44 milliards de dollars.

Au moment de la rédaction de cet article, l’EFP se négocie à 0,0685 $, ce qui représente une augmentation de prix de 28,94% par rapport à la valeur du mois précédent.

Analyse technique EFP / USD: l’EFP se cache, les taureaux pas encore assez forts

Le jeton VET de VeChain est à la hausse depuis le 1er mars. La crypto-monnaie ne montre actuellement aucun signe d’arrêt de sa reprise. Le fait que l’EFP ait réussi à rester au-dessus du niveau de retracement Fib de 23,6% après s’être retiré de son récent sommet est un signal incroyablement haussier.

La crypto-monnaie semble presque certainement pousser plus haut et (finalement) tenter de briser le niveau de 0,1 $. Certes, le secteur de la cryptographie devrait rester optimiste pour que cela se produise, car l’EFP suit presque toujours la direction du marché, à la fois à la hausse et à la baisse.

Graphique journalier EFP / USD

Il n’y a actuellement aucun signe de diminution du volume ou de baisse des prix sur le graphique journalier. En plus de cela, le RSI de l’EFP est très proche d’être dans le territoire de surachat puisqu’il se situe actuellement à 68,68.

Graphique EFP / USD en 1 heure

En regardant le calendrier horaire, nous pouvons voir que l’EFP est resté solide au-dessus du niveau de 0,0655 $. Il est actuellement à la hausse et suit l’EMA de 21 heures. Cependant, il aura besoin d’un petit coup de pouce avant de tenter de briser ses récents sommets.

Quelle est la prochaine étape pour Vechain?

Investir dans VeChain devrait être un investissement basé sur des fondamentaux plutôt que sur des techniques, car l’EFP évolue principalement sur des fondamentaux solides plutôt que sur des formations techniques.

Cela étant dit, les partisans de VeChain affirment qu’il est encore tôt dans la période d’investissement et qu’un investissement dans l’EFP peut être extrêmement lucratif. Si nous prenons en compte toutes les entreprises d’un milliard de dollars qui ont construit leurs projets sur la blockchain de VeChain, cela peut être vrai. Les analystes conviennent également que l’EFP atteindra certainement la barre des 0,1 $, et très bientôt. Cependant, l’EFP aura besoin d’une forte poussée haussière pour que cela se produise en mars.