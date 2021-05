Mars Wrigley India promeut Varun Kandhari en tant que directeur marketing, Inde

Kandhari fera également partie de l’équipe de direction pour l’Inde

Mars Wrigley a annoncé que Varun Kandhari a été nommé directeur du marketing et du marketing client pour l’Inde. Kandhari, qui travaille pour l’organisation depuis sept ans, est basé au bureau de Gurugram et succède à Yogesh Tewari.

Kandhari a rejoint le secteur du chocolat de Mars en septembre 2014 en tant que directeur principal de la marque et a ensuite été promu directeur du marketing, chocolats pour Mars Wrigley Business en octobre 2017. En tant que directeur du marketing, il a aidé ses équipes à développer un solide pipeline d’innovation et des campagnes pour Snickers et Galaxy.

Dans son nouveau rôle, Kandhari sera chargé de diriger les fonctions de marketing et de marketing client pour Mars Wrigley India dans toutes les catégories. Il fera également partie de l’équipe de direction pour l’Inde. «Grâce à son mandat, Varun a joué un rôle crucial dans la création de valeur et le développement de stratégies marketing réussies. Conformément à nos objectifs de développer nos activités et de mieux développer nos marques, je suis convaincu que Varun, avec son énergie, son enthousiasme et son expertise, est le chef de file idéal pour nous aider à amener Mars Wrigley vers de plus hauts sommets », Kalpesh R Parmar, général directeur, Mars Wrigley, Inde a déclaré.

Kandhari a une expérience de travail dans plusieurs catégories, y compris les soins à domicile et personnels et la confiserie. Avant de rejoindre Mars Wrigley, il était associé à Hindustan Unilever où il dirigeait des marques comme Surf Excel et Wheel. Il est un chef d’entreprise chevronné possédant une expérience approfondie de l’industrie des biens de consommation dans les pays d’Asie du Sud. Il a fait ses preuves dans la création de marques, le développement de catégories, la création de campagnes mondiales, la gestion de défis commerciaux difficiles et la constitution d’équipes hautement performantes.

Mars est une entreprise familiale avec plus d’un siècle d’histoire qui fabrique divers produits et offre des services. Avec près de 35 milliards de dollars de chiffre d’affaires, la société est une entreprise mondiale qui produit des marques telles que M & M’s, Snickers, Twix, Milky Way, Pedigree, Orbit, Skittles, entre autres. Basée à McLean, en Virginie, Mars opère dans plus de 80 pays.

