Mars4 est à la pointe de l’innovation dans la blockchain avec NFT et DeFi Powered Metaverse Crypto new media

20 juillet 2021,

Les métavers et les jeux NFT dans l’espace crypto sont très réussis et font actuellement parler d’eux avec Axie Infinity établissant de nouveaux records dans les ventes de terrains virtuels et les goûts de Decentraland et Sandbox allant de plus en plus fort. Le tout nouveau métaverse Mars4 est un monde virtuel sur Mars qui permet aux utilisateurs de créer, d’expérimenter et de monétiser du contenu (et des applications) et de gagner des revenus passifs grâce à un revenu unique en son genre générant des NFT Mars Land (Jeton non fongible). Les utilisateurs peuvent déjà explorer cette réplique 3D exacte de Mars construite à partir des données de la NASA, tout comme sur notre planète avec Google Earth. Les NFT représentent des parcelles de terrain sur Mars qui génèrent des revenus grâce à la redistribution de jetons intégrée et au système intégré DeFi Staking.

La plate-forme traite avec des tokens déflationnistes Mars$ (Mars dollars) et des NFT générant des revenus.

Cette double tokenomique est une option attrayante pour les investisseurs, car les jetons peuvent être consommés pour générer des NFT générant des rendements ainsi que la redistribution des jetons intégrée sur les transactions, les incitations à conserver les jetons dépensés pour les actifs et les ressources dans le monde.

Le marché du NFT a été extrêmement dynamique au deuxième trimestre, avec des Cryptopunks, des Hashmasks et des biens immobiliers virtuels sur Decentrald et d’autres plates-formes montrant des volumes de chaînes.

Après l’engouement pour la crypto-monnaie mené par le bitcoin, la blockchain a maintenant déclenché une nouvelle tendance dans laquelle les collectionneurs et les investisseurs paient des milliers de dollars pour posséder des œuvres d’art numérique connues sous le nom de NFT. Alors que les NFT existent depuis 2014, ce n’est que tardivement qu’ils ont attiré beaucoup d’attention, en particulier avec une œuvre NFT de l’artiste numérique Mike Winkelmann vendue 69 millions USD chez Christie’s. Certains NFT terrestres de jeux cryptographiques sont déjà vendus à but lucratif. Par exemple, le co-fondateur d’Illuvium, Kieran Warwick, a vendu un terrain virtuel à Axie Infinity pour 28 000 USD après l’avoir acheté l’année dernière pour 300 USD, réalisant ainsi un beau bénéfice de 9 200 %.

Sur Mars4, il existe une offre limitée de 99 888 parcelles de terrain uniques représentées par des NFT Mars Land où une unité NFT équivaut à une parcelle de terrain unique sur Mars. Juste après le cycle de prévente, les passionnés de crypto n’achèteront des terrains qu’avec MARS$. Il existe un approvisionnement initial de 29,9 milliards de dollars MARS, qui servira à exploiter l’offre limitée de parcelles de terrain NFT.

Les NFT Mars Land récompensent également les investisseurs et les détenteurs de NFT à une vitesse accélérée uniquement pour la détention d’unités. Cette relation est également directement proportionnelle au nombre de transactions qui ont lieu sur le réseau. Plus la transaction et son occurrence sont élevées, plus les récompenses seront distribuées. Le calculateur de rendement est bien en vue sur leur site Web où vous pouvez voir vos revenus projetés de votre Mars Land, et cela capture vraiment l’imagination quant à la rentabilité d’être un propriétaire Mars.

De plus, un NFT peut toujours être vendu sur les principaux marchés comme OpenSea Rarible en tant qu’actif générant des revenus ou en tant qu’œuvre d’art de Mars.

Il y a plusieurs avantages à investir dans les NFT.

Outre le facteur irremplaçable (non fongible) attaché à un NFT, il existe des perspectives de croissance de valeur à long terme attachées à tout investissement.

De plus, la signature numérique unique de chaque NFT crée une transparence sur le marché. Les enregistrements d’authenticité et de chaîne de propriété sur le grand livre public distribué peuvent protéger vos œuvres d’art ou vos biens sur Mars.

Cependant, le NFT, comme toute nouvelle technologie, est semé de ses propres défis.

Les NFT existants suggèrent une preuve de propriété mais ne génèrent pas de revenus réguliers.

En revanche, le Mars Land NFT est le premier système de génération de revenus en son genre dans le monde Defi. Non seulement les commerçants et les amateurs de NFT peuvent posséder des terres, mais également gagner des revenus dans l’économie virtuelle grâce à la gamification et à la terraformation, etc.

La valeur d’un NFT dépend du montant qu’un investisseur potentiel est prêt à payer et, par conséquent, un cratère rare en demande sur Mars4 peut faire augmenter le prix de son NFT.

Les règles du monde NFT sont différentes des institutions financières traditionnelles où les indicateurs économiques et techniques conventionnels influencent les cours des actions. Désormais, un investissement en NFT est soumis à d’autres risques déterminants.

Cependant, Mars4 présente un autre type d’assurance de revenus avec son revenu unique produisant le NFT. Le réseau est un hub open source comme la technologie blockchain pour les créateurs de contenu, les entreprises et les particuliers qui recherchent un nouveau support artistique, une opportunité ou une source de revenus passifs.

Le Mars4 IDO (Initial Dex Offering) est prévu pour septembre sur plusieurs Launchpads de haut calibre, y compris la nouvelle plate-forme MISO de Sushi Swap.

La prévente privée du jeton MARS $ (Mars Dollars) est maintenant en ligne avec des fonds de capital-risque de premier plan comme ExNetwork et AngelONE déjà à bord ainsi que plusieurs investisseurs providentiels bien connus dans l’industrie, y compris les fondateurs d’Illuvium. La prévente privée de NFT est désormais également lancée, avec une remise de 50% sur les NFT Mars Land par rapport au prix plein. Pour en savoir plus sur la façon de participer, envoyez un e-mail à l’équipe directement sur : [email protected]

Alors qu’est-ce que tu attends? Viens être un martien.

