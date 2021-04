Marseille arrête la séquence de Reims

23/04/2021 à 22:56 CEST

Cristina Moreno

Marseille a cassé la séquence que Reims n’avait pas perdue lors des cinq rencontres précédentes entre les deux. Aussi la dynamique de neuf jeux sans perdre les locaux. Malgré un départ faible dans lequel ils ont été surpris par l’objectif de Mbuku, Payet, avec un doublet, et Milik Ils ont inversé le jeu et les trois points ont voyagé dans le sud de la France. Un duel dans lequel il s’est démarqué Pol Lirola, très actif surtout au premier semestre.

REI

OMA

Reims

Rajkovic; Doucouré, Faes, Abdelhamid, Foket; Lopy (Maresic, 73 ‘), Cassama, Chavalerin (Kutesa, 86’); Dia (Drammeh, 86 ‘), Touré (Sierhuis, 64’), Mbuku (Zneli, 73 ‘)

Marseille

Mandanda; Balerdi, Álvaro, Perrin (Luis Henrique, 74 ‘); Lirola, Thauvin, Kamara (Rongier, 40 ‘), Gueye, Nagatomo; Payet et Milik

Buts

1-0 M.38 Mbuku. 1-1 M. 40 Payet. 1-2 M. 45 + 2 Milik. 1-3 M.75 Payet.

Arbitre

E. Wattellier. TA: Faes (2A, 69 ‘)

Stade

Stade Auguste-Delaune. Porte fermée.

Avec une faible marche, Marseille commença à Reims. Sans trouver de rythme, presque léthargique. Au contraire, son rival était solide et bloquait plus si possible le jeu de ceux de Sampaoli. Seulement Pol Lirola il a été proposé par les groupes à la recherche d’une option d’attaque.

Il a fallu plus d’une demi-heure aux Marseillais pour commencer à conserver la possession du ballon alors qu’il leur était encore difficile de franchir le centre du terrain et de terminer les matchs. Florian a été le premier à terminer avec un tir entre les trois bâtons qui a été bloqué par la défense locale.

Et si la première partie du Sampaoli n’était pas brillante, elle devenait tout simplement noire. Un corner de Moreto au deuxième poteau était dirigé par Mbuku au fond des filets pour faire le premier pour Reims. Tellement mérité selon ce qui se passait sur le terrain.

Mais cet objectif a fait réagir Marseille. Arraché Pol Lirola, confiant, et atteint la ligne du bas, passer en arrière, toucher de Thauvin Oui Payet, qui s’était arrêté au point de penalty, a tiré à bout portant pour égaliser le duel. Tout un coup qui a complètement changé l’attitude des visiteurs et leur a donné le contrôle du match. A tel point qu’avant les vacances Milik a réussi à faire la seconde. Vol de Thauvin au centre du terrain, ouverture pour Payet et ce pour le Polonais devenu banalisé de sa défense.

Et après cette fin clignotante, ceux de Sampaoli ils revinrent sur le chemin initial, cédant le relais à Reims au début de la seconde partie. Marseille n’a pas souffert en arrière mais il n’a pas pu remonter à la recherche de générer du danger.

Dia avait le plus clair pour ceux de David Guion mais l’avant a manqué d’espace avant le départ de Mandanda et l’arrivée de Perrin. Une action qui a mis le défenseur hors du terrain pour cause de blessure, la deuxième des rangs olympiques après celle de Kamara dans la première partie.

Peu de temps après, dans une action très similaire à celle des buts précédents, Payet, a signé le double et la phrase du match. Internat Thauvin, repassez, centre vers la zone de Pongier et abattu par le milieu de terrain réunionnais dans le coin inférieur droit. J’ai toujours Milik le quatrième mais son objectif n’est pas remonté au tableau de bord lorsque le jeu a été annulé pour hors-jeu.