Marseille cherche une issue pour que Benedetto continue de se renforcer

in

19/07/2021 à 18h25 CEST

L’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui se renforcent le plus et le mieux ce marché estival. Jusqu’à présent, le club dirigé depuis la présidence par les Espagnols Pablo Longoria a incorporé jusqu’à une douzaine de joueurs, parmi lesquels se démarquent ancien joueur du Barça Konrad de la Fuente, Gerson Santos da Silva (Flamengo), Pau López (Rome), Luan Peres (Santos) ou Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund).

Mais l’ambition de l’équipe formée par Jorge Sampaoli ça ne s’arrête pas là. En effet, le club recherche le départ de son attaquant argentin Pipa Benedetto pour intégrer un autre de ses compatriotes dans la même démarcation : Giovanni Simeone, qui continue pour l’instant d’appartenir à Cagliari de la série A italienne.. Les négociations avec Simeone sont bien avancées et le départ de Benedetto déverrouillerait son arrivée. et cela favoriserait la possibilité d’incorporer d’autres objectifs tels que les Catalans Coutinho et Umtiti ou l’Argentin Tiago Almada.

L’Olympique disputera à nouveau la compétition européenne la saison prochaine, terminant cinquième derrière les surprenants champions lillois, qui ont battu le PSG, Monaco et Lyon. Depuis que Longoria a pris la présidence du club, l’équipe de France affiche une grande ambition de construire une équipe très compétitive, capable de remettre Marseille sur la carte du football européen et mondial. Le pari sur Sampaoli sur le banc des Phocéens n’a fait que corroborer son envie de se hisser à nouveau dans le beau jeu comme ils l’ont fait lors de la saison 1992/1993 lorsqu’ils ont remporté la Ligue des champions contre l’AC Milan, 1-0, avec un but de Basile Boli.