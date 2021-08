Marseille clôture en pourparlers avancés pour Micky van de Van

in

Marseille est sur le point de faire de Micky van de Van sa neuvième recrue de la saison, selon Fabrizio Romano. Le Néerlandais serait à Marseille avec son agent Mino Raiola et son père pour discuter de conditions personnelles, selon Mike Verweij.

Marseille clôture sa neuvième signature estivale

Micky van de Van sera le sixième défenseur central à Marseille

Marseille est en pourparlers avancés pour acheter le défenseur néerlandais Micky van de Van à Volendam, deuxième division néerlandaise. Bien qu’il lui reste deux ans de contrat, Van de Van a tenu à quitter la partie néerlandaise cet été.

L’un des plus grands espoirs du football néerlandais, Van de Van avait été sur le radar de plusieurs grands clubs européens. Marseille a devancé la concurrence mais n’a pas encore convenu d’un montant avec Volendam.

L’arrivée de Van de Van pourrait laisser Marseille avec six défenseurs centraux de premier choix. Marseille a déjà fait trois ajouts en défense avec Luan Peres, Leonardo Balerdi et William Saliba. Ils ont également Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez dans leur première équipe. L’arrivée de Van de Van pourrait sonner le glas du voyage marseillais de Caleta-Car. Le Croate n’a jamais caché qu’il voulait quitter le club. Plusieurs clubs avaient le défenseur sur leurs radars, mais une décision ne s’est pas concrétisée.

Une jeune carrière à ce jour

La carrière du défenseur néerlandais a été relativement courte jusqu’à présent. Micky van de Van a rejoint Voldenham à l’âge de 13 ans et est diplômé de l’académie des jeunes. Le défenseur a fait ses débuts professionnels avec l’équipe U19 de Voldenham avant de faire ses débuts seniors lors de la saison 2019/20. Le joueur de 20 ans a déjà disputé 45 matches en championnat jusqu’à présent. Il a également joué à un jeu avec le brassard de capitaine alors qu’il n’avait que 19 ans.

Photo principale

Intégrer à partir de .