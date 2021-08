Marseille ne se présente pas et leur rencontre avec Nice est suspendue

23/08/2021 à 00h20 CEST

.

Marseille ne s’est pas présenté sur la pelouse de l’Allianz Riviera pour reprendre le match contre Nice, interrompu par l’envahissement du terrain par les supporters locaux, et le match de la troisième journée de Ligue 1 a été suspendu.

Après plus d’une heure d’interruption, l’arbitre et les joueurs de l’équipe nicaraguayenne ont sauté sur le terrain, mais l’équipe marseillaise a décidé de quitter le stade. Le match s’est arrêté à la 74e minute lorsque des supporters radicaux de Nice ont sauté sur le terrain pour attaquer les joueurs de la Marseille après que Dimitri Payet a été touché par une bouteille qu’il a retournée avec colère dans les tribunes.

Le joueur de l’équipe de Marseille et certains de ses coéquipiers, comme l’Espagnol Álvaro, ont affronté les supporters qui ont fait irruption sur le terrain avec l’intention d’attaquer les footballeurs. Les joueurs ont fouillé le tunnel des vestiaires. L’entraîneur visiteur, l’Argentin Jorge Sampaoli, a affronté des supporters et a dû être contrôlé par son staff technique.

Le président niçois, Jean Pierre Rivere, est descendu de la loge sur le terrain et s’est rendu dans les tribunes pour tenter de se calmer. Plus tard, dans les vestiaires et dans le calme, il a été décidé de reprendre le jeu, ce à quoi Marseille s’est opposé. L’arbitre et les joueurs locaux sont entrés sur le terrain, mais les visiteurs ne se sont pas présentés et le match a été annulé.

Le match s’est terminé par une victoire provisoire de Nice, qui a marqué en début de seconde période grâce au Danois Kasper Dolberg sur une passe du Suisse Jordan Lotomba. Or, désormais, tout est dans l’attente de la résolution adoptée dans les prochains jours par les instances sportives du football français.