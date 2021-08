Marseille tente de détourner le transfert d’Ike Ugbo à Genk, selon Fabrizio Romano. L’attaquant de Chelsea a passé la saison dernière en prêt au Cercle Brugge, un autre club de Genk, la Jupiler Pro League. Chelsea et Genk s’étaient mis d’accord sur des honoraires pour l’ancien international junior anglais.

Marseille tente de détourner l’accord d’Ike Ugbo

Jeune attaquant recherché par beaucoup

Ike Ugbo a rejoint Chelsea 2007 et a eu son premier aperçu du football senior lors de la saison 2017/18 du championnat avec Barnsley. Cela a duré une demi-saison et après avoir marqué un seul but en 16 apparitions, il a rejoint l’équipe de League One MK Dons en janvier. Il est revenu en League One en 2018/19 avec Scunthorpe United, puis est allé au côté d’Eerste Divisie Roda. C’est la saison dernière qu’il est vraiment venu sur le radar des équipes. Il a terminé meilleur buteur du Cercle de Bruges, marquant 19 fois. Il figurait également parmi les meilleurs buteurs du championnat belge.

Ugbo a rejoint l’équipe élargie de Chelsea en pré-saison sous Thomas Tuchel. Il a même marqué le but vainqueur de Chelsea contre Arsenal lors de leur match amical de la série Mind.

L’été marseillais du changement

Marseille a connu une sorte de bouleversement cet été. Des stars expérimentées telles que Yuto Nagatomo, Hiroki Sakai et Florian Thauvin ont quitté le club. De jeunes joueurs talentueux sont arrivés, comme le duo prêté d’Arsenal Matteo Guendouzi et William Saliba. Ils ont également signé Konrad de la Fuente de Barcelone, Cengiz Under et Pau Lopez de Rome. Ils ont également acheté du Brésil, Gerson arrivant de Flamengo et Luan Peres de Santos. Le prêt de l’arrière central Leonardo Balerdi de Dortmund a également été rendu permanent.

Marseille, qui a terminé cinquième de Ligue 1 la saison dernière, forme une équipe jeune et affamée sous la direction de Jorge Sampaoli, qui a remplacé Villas-Boas en février. Ugbo est leur dernière cible à la recherche d’un jeune attaquant.

Le transfert d’Ugbo à Genk devait se faire très prochainement après un accord entre toutes les parties. Cependant, la démarche marseillaise a jeté un frein et compliqué la décision. Ugbo examinera les deux opportunités et prendra une décision dans les prochains jours.

