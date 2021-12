Marsh augmente sa participation dans la branche indienne de 49 % à 92 %

Formé en 2003 en tant que coentreprise entre Marsh International Holdings et Rampart Trust, basé en Inde, Marsh India a été l’un des premiers courtiers d’assurance étrangers à être enregistré en tant que courtier composite auprès de l’IRDAI.

Marsh India Insurance Brokers, principal courtier d’assurance et conseiller en risques, a annoncé jeudi avoir augmenté sa participation dans Marsh India Insurance Brokers de 49% à 92%.

Dans le cadre de la transaction, qui a été approuvée par le régulateur des assurances IRDAI, Marsh a acquis la part de partenaires locaux, dont l’intégralité de l’actionnariat de Rampart Trust. Formé en 2003 en tant que coentreprise entre Marsh International Holdings et Rampart Trust, basé en Inde, Marsh India a été l’un des premiers courtiers d’assurance étrangers à être enregistré en tant que courtier composite auprès de l’IRDAI.

Alex Moczarski, président de Marsh McLennan International et président du conseil d’administration de Marsh India, a déclaré : « Il s’agit d’un investissement passionnant pour Marsh qui renforcera notre position de leader sur l’un des marchés les plus dynamiques au monde. Pour nos clients, les défis croissants de la chaîne d’approvisionnement, une cybermenace accrue et les impacts de la pandémie signifient qu’ils ont besoin des meilleurs conseils en matière de risque et d’assurance pour les aider à naviguer dans un paysage de risque de plus en plus complexe. La décision d’augmenter notre participation dans Marsh India reflète le succès que nous avons eu, et notre engagement continu, à apporter le meilleur de l’expertise mondiale pour soutenir nos clients en Inde.

Marsh est une entreprise du cabinet de services professionnels de premier plan Marsh McLennan dans les domaines du risque, de la stratégie et des personnes. Marsh India compte 18 succursales, au service de plus de 5 500 entreprises clientes dans tous les secteurs d’activité.

Sanjay Kedia, chef de pays et PDG de Marsh India, a déclaré : « Cette décision reflète la confiance et l’engagement de Marsh à aider les entreprises indiennes à relever les défis auxquels elles sont confrontées alors qu’elles se remettent de la pandémie et prospèrent. »

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.