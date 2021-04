Marshawn Lynch et le Dr Fauci s’attaquent à l’hésitation des vaccins dans les communautés noires et brunes / REGARDER ⋆ .

Marshawn Lynch

* Légende de la NFL et natif d’Oakland Marshawn Lynch a annoncé aujourd’hui qu’il «s’est assis» avec Dr Anthony Fauci, le conseiller médical en chef de l’administration Biden et le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, pour une rencontre en tête-à-tête pour en savoir plus sur le vaccin COVID-19; parler d’hésitation dans les communautés noires et brunes à travers le pays; et discuter de la manière dont le traitement historique de la Communauté a créé une crise des disparités en matière de santé.

Comme pour tout ce qui concerne Lynch, aucun coup de poing n’a été tiré pendant la discussion virtuelle de + 30 minutes, et Fauci a rendu Brooklyn fier en continuant à aider à éduquer les Américains de tous les jours avec des faits sur le virus et le vaccin, tout en abordant l’histoire et en offrant l’espoir d’un chemin avant.

Dr Fauci

Hésitation…

Lyncher: «En ce qui concerne les vaccinations et le gouvernement… redonner aux communautés de personnes qui me ressemblent… nous ne semblons pas être du côté bien accueilli de ces situations… chaque fois qu’on nous a dit que nous allions être dans une position ou une place dans notre communauté pour nous aider, cela semble s’avérer très mauvais pour nous.

Dr Fauci: «Je respecte totalement la réticence que les Afro-Américains ont sur des choses comme celle-ci… vous avez tout à fait raison l’histoire de la façon dont le gouvernement fédéral, remontant à des décennies, en particulier dans le domaine des problèmes médicaux, comment ils ont traité les Afro-Américains n’a pas été de quoi être fier.

Développement / test / efficacité des vaccins…

Lyncher: «Connaissez-vous les résultats pour les Noirs et les Hispaniques?»

Dr Fauci: «Lorsque nous avons testé le vaccin chez les Afro-Américains et les Hispaniques, il était sûr… était littéralement identique à la réponse chez les blancs… aussi sûr et aussi efficace.

A propos de Marshawn Lynch

Marshawn Lynch est l’un des athlètes les plus titrés de la NFL sur et en dehors du terrain. Son activité BeastMode®, qui s’est développée pour englober des vêtements, des événements en direct, une agence de marketing et des magasins de détail pour n’en nommer que quelques-uns. Marshawn a récemment annoncé son entrée dans la catégorie du cannabis légalisé par le lancement de sa marque Dodi ™. Marshawn est également le fondateur de la Fam 1st Family Foundation, une organisation philanthropique basée à Oakland dont l’objectif est l’amélioration de la vie des jeunes noirs au sein de la communauté. Pour en savoir plus, consultez: beastmodeonline.com, dodiblunts.com et fam1stfamilyfoundation.org.

