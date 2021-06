Marta Cardona : « Si je pouvais renouveler un joueur pendant 10 ans, ce serait Maite Oroz »

in

L’aileuse du Real Madrid Femenino, Marta Cardona, est allée sur la populaire chaîne YouTube “El Patio” pour faire une interview de dix-huit minutes avec les hôtes Sandra Riquelme, Bárbara Quesada et Paloma Monreal.

Comme il est typique de la nature détendue de l’émission, Cardona a parlé d’un large éventail de sujets, allant de moments personnels aux impressions de ses coéquipiers et du club.

À 10h13, on lui a demandé quel joueur du Real Madrid elle renouvellerait pour dix ans et n’a eu besoin que de quelques secondes avant d’atterrir sur Maite Oroz, le métronome et technicien en chef de Las Blancas.

Cardona n’a pas tardé à inclure Teresa Abelleira comme l’une des coéquipières qu’elle admirait le plus après avoir fait l’éloge de Maite, mettant en évidence un duo de milieu de terrain qui pourrait propulser le succès de Madrid pour les années à venir.

Cardona a également expliqué comment elle avait été frappée par la grandeur de Valdebebas et de ses installations, remarquant qu’elle avait l’impression d’être dans “une autre ville”.

Ce n’étaient pas tous des compliments de manuels pour son équipe et le club cependant. Cardona s’est exclamée qu’elle ne pouvait pas supporter d’être coincée avec Misa dans un ascenseur, autant qu’il n’y avait que de l’amour entre elles.