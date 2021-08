Marta Fernández, avec le record du monde, Llopis, Alonso, Delgado et Iván Salguero, finalistes en natation

in

27/08/2021 à 05:55 CEST

. / Tokyo

La Burgos Marta Fernández, la Basque Íñigo Llopis, le Navarrais Iván Salguero, la Ténérife Michelle Alonso et la Saragosse María Delgado se sont qualifiées ce vendredi pour leur fin d’après-midi respective en natation des Jeux Paralympiques de Tokyo.

Marta Fernández, débutant aux Jeux Paralympiques et qui a déjà montré son potentiel ce jeudi dans le relais mixte 4×50 nage libre, a renforcé ses options pour monter sur le podium du 50 papillon S5 après avoir signé le deuxième meilleur temps, 41,27, un nouveau record du monde dans sa classe, la S4, et deux secondes de mieux que celle qu’elle avait depuis le passé européen. La Chinoise Lu Dong, avec 40,74, s’impose comme la favorite et sa principale rivale.

ñigo Llopis Il s’est qualifié pour la finale du 100 mètres dos S8 avec le deuxième meilleur temps des finalistes, 1h07,90, tandis que le Valencien Sergio Martos n’a pas pu passer la série, terminant neuvième avec 1h12,15.

En outre, Michelle alonso Elle sera également à la lutte pour les médailles, bien que dans une épreuve qui n’est pas sa préférée comme le 200 libre S14, où elle a réalisé le huitième meilleur temps (2 : 18.39), avec Eva Coronado, onzième (2 : 23.13).

Enfin, María Delgado de Saragosse aura le cinquième meilleur record (4:44.49) dans une finale du 400 libre S13 où Ariadna Edo de Castellón ne pourra pas l’accompagner après avoir terminé dixième (4:51.55). Iván Salguero est entré dans la finale de l’épreuve masculine avec le septième meilleur temps (4: 21.94)