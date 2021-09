Marta Fernández complète la collection de médailles à Tokyo avec le bronze

in

02/09/2021 à 13:50 CEST

Les Burgos Marta Fernández conquis le médaille de bronze au 50 mètres nage libre classe S4 pour infirmité motrice cérébrale, et a complété sa collection de médailles dans le Jeux paralympiques de Tokyo après avoir décroché l’or en brasse et l’argent en papillon.

Marta Fernández, 27 ans, a fait ses débuts internationaux cette saison et a passé le classement international à Sheffield (Royaume-Uni) qui lui a permis de participer aux Jeux Paralympiques, en recevant les classes S4, SB3 (pour la brasse) et SM4 (pour les styles).

Au ses premiers Jeux Paralympiques, l’athlète de CD Fusion collectionne les médailles. Le premier était argent en 50 papillon, après le l’or dans les années cinquante brasse et enfin le bronze au 50 mètres nage libre.

“La course s’est bien passée. Ce test a été difficile mais je suis très heureux. Tout ce qui se passe est dingue et j’apprécie vraiment l’expérience.”, a avoué une Marta Fernández qu’avec sa médaille, elle permet à l’Espagne d’ajouter 14 médailles (2 d’or, 9 d’argent et 2 de bronze) en natation aux Jeux Paralympiques de Tokyo.