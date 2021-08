Marta Fernández remporte l’or et Sarai Gascón ajoute une autre médaille d’argent !

in

Marta Fernández s’est imposée comme l’une des grandes révélations de l’Espagne aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. Le jeune de 27 ans de Burgos a réalisé ce mardi le médaille d’or au 50 mètres brasse dans la catégorie SB3, ajoutant la médaille numéro 24 pour l’Espagne dans l’épreuve paralympique.

Fernández a dû revenir après un départ rapide de l’Américaine Leanne Smith. Cependant, Dans les 25 derniers mètres, Fernández a pris la tête de l’épreuve et, malgré le harcèlement de la Russe Nataliia Butkova, a réussi à surmonter la pression pour remporter l’or avec un record de 58,21. La Russe Butkova a remporté le bronze avec un temps de 1: 00.54 et le bronze est allé à la Mexicaine Nely Miranda avec un temps de 1: 01.60.

C’est la deuxième médaille de ces Jeux pour Fernández, qui a déjà remporté l’argent au 50 mètres papillon dans la catégorie S5 et aura une nouvelle opportunité d’ajouter un autre métal au 50 mètres nage libre dans la catégorie S4. Des jeux inoubliables pour Marta Fernández, la « sirène » de la révélation espagnole à Tokyo 2020.

Sarai Gascón caresse l’or et ajoute sa sixième médaille d’argent paralympique

Près d’une heure après l’or de Marta Fernández, Sarai Gascón a donné une autre joie à l’Espagne en remportant l’argent lors de la finale du 100 mètres nage libre féminin dans la catégorie S9. Bien que l’or paralympique tant attendu lui résiste encore (avec la médaille d’aujourd’hui, elle en a 6 d’argent et une de bronze), la nageuse de Terrassa a déjà ajouté quatre Jeux consécutifs, remportant au moins une médaille.

Gascón a dû revenir dans le test puisqu’il a passé la troisième place au dépotoir mais Dans les 50 derniers, il a donné des échantillons de sa griffe en tenant tête à la grande favorite, la Néo-Zélandaise Sophie Pascoe, bien qu’elle ait finalement terminé deuxième avec un temps de 1: 02.77, seulement 40 centièmes. de Pascoe, qui a remporté l’or avec un record de 1: 02,37. Le bronze est allé à la Brésilienne Mariana Ribeiro avec un temps de 1: 03.39.

Gascón ajoute ainsi sa septième médaille aux Jeux Paralympiques et la vingt-cinquième pour la délégation espagnole à Tokyo 2020. La nageuse Terrassa aura encore deux autres chances d’atteindre cette médaille d’or olympique qui lui résiste encore dans les styles de 200 mètres dans la catégorie SM9 et dans le 100 mètres papillon dans la classe S9. Un or qui, il l’espère, arrivera enfin à Tokyo 2020 après l’avoir frotté avec un autre nouvel argent.