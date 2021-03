Marta García, avant le Final Four: « Je vis un rêve »

31/03/2021 à 12:44 CEST

Le basketteur andalou Marta Garcia, qui disputera la demi-finale de la ligue américaine de basket-ball collégial (NCAA) avec les Wildcats de l’Université de l’Arizona ce vendredi à San Antonio (Etats-Unis), a avoué «vivre un rêve, c’est très excitant».

Marta Garcia, 20 ans et novice dans l’équipe de l’Université de l’Arizona, a déclaré à . que « personne n’avait confiance » que les Wildcats pourraient « être dans le Final Four -four-final- du tournoi de la NCAA », un exploit sans précédent qu’ils ont réalisé par vaincre l’Indiana lors de la finale de la conférence «Marché régional».

« Je suis fière de cette équipe parce que ce n’est que de l’intérieur que vous pouvez connaître le sacrifice et les efforts que les joueurs et le personnel technique ont fait pour arriver ici. L’Arizona n’avait jamais réussi à atteindre une finale de conférence et nous avons écrit l’histoire », a-t-elle ajouté. l’attaquant de 1,91 haut formé dans la CB Utrera de la ville sévillane homonyme.

Marta Garcia Elle partage une équipe avec un autre espagnol, l’escorte majorquine Helena Pueyo, et avoue avoir une « seule épine », car il traîne une blessure à la cheville depuis « des mois » qui l’a empêché « d’être sur la piste pendant la folie de mars – la folie de mars-« , c’est ainsi que les semaines dans ceux qui décident des ligues universitaires de basket-ball américain.

Le joueur sévillan pense que « la demi-finale contre l’UConn – les Huskies de l’Université du Connecticut – va être compliquée mais sans aucun doute il y a des options de victoire » parce que les filles de l’Arizona forment « une équipe très compétitive. Ce sera un match égal. Et passionnant. «

Pour Marta Garcia, ce Final Four dans la ville du Texas, qui est complété par les universités de Caroline du Sud et de Stanford, « est une de ces expériences que vous n’avez qu’une seule fois dans votre vie et vous devez savoir comment en profiter et en profiter. »